Ani paneláky nemusí být jen ošklivé. Revitalizace pražského Olšanského náměstí se podařila

To místo jsem nikdy neměl rád. Kdysi tu bývalo hezké náměstíčko, ale staré domy byly postupně zbourány a vyrostl tu nevzhledný hotel Olšanka. Byl postaven v 80. letech původně jako ubytovna odborářů, nicméně po dokončení na prahu let devadesátých sloužil jako zázemí Sorosovy Evropské univerzity, která měla v té době své sídlo také v Praze.

Naproti pak postavili ještě za totalitního režimu dlouhý ošklivý panelák, jenž se svými proporcemi do této lokality nehodil, jaksi sem nepasoval. A třetí stranu náměstí tvořil další panelový dům, a to v prostoru mezi Ondříčkovou a Kubelíkovou ulicí.

Jak jsme si řekli, do staré žižkovské zástavby se tyto budovy opravdu nehodily, ale takový byl tehdy plán – zbourat starý Žižkov a postavit nový, socialistický. Panelové domy byly ale navrhovány pro jiné lokality, kde se stavělo „na zelené louce“. Měly jiné měřítko a nedaly se moc zalamovat do křivolaké uliční sítě. Původní obyvatelé byli ještě předtím ze zchátralých domů, které se záměrně neopravovaly, přestěhováni na různá pražská satelitní sídliště.

Soumrak nad Žižkovem

Ten proces znamenitě dokumentoval student FAMU Petr Václav, myslím, že ho za to ze školy tehdy vyhodili. Pro řadu starých lidí to byla tragédie, když museli opustit své domovy, ale někteří byli samozřejmě rádi, že najednou nemusí topit v kamnech a konečně mají koupelnu s teplou vodou. Podobné asanace probíhaly i na dalších místech této rázovité čtvrti a na konci 80. let se připravovalo další bourání, kolem Prokopovy ulice.

My – tenkrát mladí architekti, ale také výtvarníci nebo historici umění sdružení ve spolku Obecní dům – jsme se tomu snažili zabránit a podařilo se na poslední chvíli třeba zachránit starou školu na Komenského náměstí. Na listopad roku 1989 jsme připravovali akci „Žižkovské dvorky“, kdy mladí sochaři a malíři do kouzelné struktury Žižkova, která měla zmizet, plánovali vytvořit různé plastiky nebo muraly. Součástí téhle akce měly být i koncerty a divadelní představení, včetně utajené inscenace Havlovy hry Asanace. Už jsme měli připraveny i plakátky s mapou pro návštěvníky, které jsme sem chtěli přivést.

Asi vás nepřekvapí, že celá aktivita byla na poslední chvíli zakázána. Režim chtěl asanaci Žižkova prosadit stůj co stůj, koneckonců plány již byly hotovy a velké stavební firmy se těšily na obří zakázku. Ta se týkala i nového, předimenzovaného dopravního systému. Ale aspoň se to celé pozdrželo a o tématu se začalo mezi lidmi znovu diskutovat. Do toho přišla sametová revoluce – a to byl konec. S bouráním se přestalo, staré domy tu stojí dodnes, nyní už většinou kvalitně opravené.

Zdařilé oživení

Řada paneláků už ale na Žižkově stála. Působily tu cizorodě, ale postupně se místní radnici podařilo tyto enklávy revitalizovat. Paneláky se postupně dočkaly zateplení, nevzhledná prostranství získala přívětivější tvář. Nové domy už byly stavěny tradiční technologií. Celý proces byl nedávno završen částečnou revitalizací Olšanského náměstí (ta by měla v budoucnu pokračovat) a opravou výše zmíněného dlouhého paneláku i okolních staveb z 80. let.

A výsledek je zdařilý: dům byl zateplen, dostal bílou omítku s šedými detaily, parter se výrazně proměnil, obchody zůstaly, ale přibyly kavárny. I nevzhledné průchody byly opraveny a oživeny černo-bílou mozaikou, nápisy nad jednotlivými prodejnami byly vyřešeny jednotně. Výsledek je důstojný a příjemný.

Je to důkaz, že leccos lze zlepšit, pokud ovšem úkol svěříte kvalitním projektantům. K dokončení celého procesu revitalizací panelových domů svolal starosta městské části Praha 3 tiskovou konferenci, která se konala na střeše domu, odkud je parádní vyhlídka na okolní zástavbu a samozřejmě i na žižkovskou televizní věž. Přiznávám, že na její siluetu v panoramatu Prahy jsem si dosud nezvykl, ale právě z této strany věž působí dobře, je to taková raketa uprostřed Žižkova.

Na závěr se sluší vyjmenovat ty, kdo mají na výsledku zásluhy. Je to starosta Michal Vronský, který navázal na práci svého předchůdce Jiřího Ptáčka (oba TOP 09), místostarosta pro územní rozvoj Pavel Dobeš a architektonický ateliér ABV – Petr Benda, Eva Letovská ve spolupráci s Veronikou Suchánkovou a Pavlem Strnadem.

Stejně úspěšná byla i o něco dřívější adaptace nedalekého souboru Bezovka, kde vznikla parková úprava vnitrobloku i nová pasáž s obchody. Je to vše dobrý příklad, že i s paneláky se dá pracovat. Důležité je barevné řešení, tím se dá mnohé zlepšit, ale – jak ukazují některé příklady z našich měst – také pokazit. Významnou roli hrají rovněž kvalitní detaily, živý parter a citlivá úprava veřejných prostranství.