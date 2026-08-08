Rozpory Hitlerovy olympiády. Vyvolala vzdoroolympiády a zavedla inovace platné dodnes

Jan Adamec
Doporučujeme   18:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie13 Premium

Ve stínu hákového kříže. Před 90 lety se uskutečnila proslulá letní olympiáda v Berlíně. | foto: Profimedia

Právě před devadesáti lety probíhala nechvalně proslulá letní olympiáda v Berlíně. Vedle všudypřítomného hákového kříže si ji doteď pamatujeme i kvůli některým famózním sportovním výkonům. Méně se už ale ví, že na protest proti Hitlerově olympiádě se uskutečnily i některé vzdoroolympiády.

Berlínské olympijské hry, které se konaly od 1. do 16. srpna 1936, se do historie zapsaly spíše než výkony sportovců tím, že je nacisté využili, aby se pokusili své čerstvě zglajchšaltované a antisemitské Německo přemalovat na normální mírumilovnou zemi. Berlín byl ale svědkem nejen mimořádných sportovních výkonů v podání například fenomenálního amerického atleta Jesseho Owense, ale i inovací, jež jsme si po seškrábání hnědého nátěru v olympijské tradici ponechali dodnes.

Španělsko naplánovalo na protest vlastní Lidovou olympiádu. Hry však nikdy nezačaly. V den plánovaného zahájení ochromilo zemi povstání generála Francisca Franca.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.