Berlínské olympijské hry, které se konaly od 1. do 16. srpna 1936, se do historie zapsaly spíše než výkony sportovců tím, že je nacisté využili, aby se pokusili své čerstvě zglajchšaltované a antisemitské Německo přemalovat na normální mírumilovnou zemi. Berlín byl ale svědkem nejen mimořádných sportovních výkonů v podání například fenomenálního amerického atleta Jesseho Owense, ale i inovací, jež jsme si po seškrábání hnědého nátěru v olympijské tradici ponechali dodnes.
Španělsko naplánovalo na protest vlastní Lidovou olympiádu. Hry však nikdy nezačaly. V den plánovaného zahájení ochromilo zemi povstání generála Francisca Franca.