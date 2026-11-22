Začátek maďarského protikomunistického povstání v roce 1956 a zahájení olympijských her v Melbourne dělilo pouhých třicet dnů. Závěrečnou část přípravy absolvovali vybraní reprezentanti raději v Československu a po přistání v Austrálii už věděli, že revolta byla potlačena sovětskými tanky. Se zděšením reagoval i sportovní svět. Začalo se mluvit o bojkotu, dokonce padaly návrhy na zrušení olympiády.
Celkem se domů nevrátilo téměř padesát členů maďarské výpravy. Někteří ale brzy litovali: někdejší hvězdy mohly na sport zapomenout a jen těžko sháněly práci.