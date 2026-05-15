Živému hraní se nic nevyrovná, říká Ondřej Konrád. Legendární hudebník a publicista oslavil 75 let

Lidovky.cz: Ve které z těchto rolí se v současné době cítíte nejlépe především?
Pokud jde o časové vytížení, zcela jednoznačně vítězí ta třetí role. Pracuji jako komentátor a moderátor v Českém rozhlase v pořadu Názory a argumenty. Je to každodenní půlhodinová relace, složená z několika komentářů k domácímu i světovému dění od renomovaných autorů. Já se v komentářích věnuji vnitropolitickým tématům, což vyžaduje neustálé sledování, co se doma děje. Ale vnímám celkem pozorně i dění v zahraničí. Koneckonců je všechno do jisté míry provázané.
Lidovky.cz: Jak jste se k téhle práci dostal? Až do devadesátých let za sebou žádnou výraznou politicko-publicistickou stopu nemáte.
Vlastně to bylo přes mého dávného přítele a tehdejšího kolegu, dnes již bohužel zesnulého Martina Schulze. Znal jsem dobře i jeho tatínka Milana. Milan Schulz, redaktor Literárních novin, odešel do exilu v roce 1969 a hned nastoupil do Rádia Svobodná Evropa. Martin za ním odjel až počátkem osmdesátých let. Od konce dekády jsem pro „Svobodku“ dělal na dálku anonymně nějaké drobnosti. Zlom přišel po revoluci, v Praze se ustanovila malá kancelář Svobodné Evropy, hlavní redakce ještě pořád sídlila v Mnichově.
Tehdy jsem ještě byl redaktorem časopisu Rock & Pop, ale Milan Schulz mi nabídl možnost přejít do Svobodné Evropy. A já na to kývl, naplno hned po volbách 1992. Prošel jsem pak vývojem od Svobodné Evropy přes společný projekt s Českým rozhlasem až po dnešní Český rozhlas Plus. A v tomhle kolotoči lítám už více než třicet let.
Lidovky.cz: Čím vás v mládí oslovil rock, blues a jazz, tedy žánry, o kterých celý život píšete?
Už ve čtrnácti jsem hltal články Lubomíra Dorůžky a Jiřího Černého v Melodii. Můj otec byl sice komunistický novinář a spisovatel z okruhu avantgardního Devětsilu, ale doma jsme se o ideologii nebavili. Debaty o komunismu začaly až během pražského jara, kdy jsem se začal vyptávat matky, která otcovy politické názory nesdílela. Zásadní vliv na mě měl Semafor. Bylo neuvěřitelné, jak Jiří Suchý dokázal být apolitický, ale přitom negovat tu usedlou kulturu padesátých let, kterou vysílal monopolní rozhlas. Semafor byl „amerikánský“, voněl Západem. Suchý psal hovorovou češtinou – kašlal na tehdejší povinnou spisovnost – a Šlitr do toho sypal swing a dixieland. To mě fascinovalo.
Stejně podstatná pro mě byla kniha Zbabělci od Josefa Škvoreckého. Matka sice říkala, že na ni mám čas, čímž nemyslela pasáže, kvůli kterým byl kolem knihy literární a politický skandál, ale kvůli těm jemně erotickým místům, nicméně otec řekl, že je to jen „takové snění“ a že si to klidně mohu přečíst. A já Zbabělce opravdu někdy v těch třinácti přečetl jedním dechem. Byl v nich ten Dannyho svět, jazz a vzdor, který definoval celou mou generaci. A pak přišel bigbeat.
Lidovky.cz: Pamatujete si na svůj opravdu první velký bigbeatový zážitek?
Velmi dobře. Byl to rok 1963 nebo 1964, byl jsem v sedmé třídě. Šli jsme se spolužákem na odpolední koncert skupiny Mefisto do Laterny Magiky v paláci Adria. Na kytaru tam hrál Petr Kaplan, na varhany Karel Svoboda a v závěru vystoupil Pavel Sedláček. Byl jsem z toho úplně paf. Fascinovala mě ta světýlka na zesilovačích a zvuk kytar inspirovaný kapelou The Shadows.
Lidovky.cz: Nezatoužil jste na kytaru taky hrát?
No jistě, dokonce jsem si jednu k Vánocům vyloudil. Ale nebyl jsem dost trpělivý, jen mi stála v rohu pokojíčku. Později mě okouzlila baskytara, hlavně díky charismatickému Otovi Bezlojovi z Matadors, ale k té jsem se taky nikdy nedokopal. Zlomem byla až nahrávka Rolling Stones Little Red Rooster, kde Mick Jagger hrál na foukací harmoniku. To rozhodlo.
Lidovky.cz: U nás se foukací harmonika asi tehdy považovala spíš za hračku pro děti, ne?
Do jisté míry ano, ale na druhou stranu byla kapelami hodně využívaná. V Love Me Do od Beatles je to dominantní nástroj, Mick Jagger na ni hraje v řadě písniček Stounů, no a u nás třeba v prvním hitu Olympicu Dej mi víc své lásky to byl taky výrazný nástroj. A právě od Mirka Berky z Olympicu jsem si koupil svou první pořádnou harmoniku, značky Hohner. Potřeboval zrovna peníze, tak mi ji za dvě stovky prodal, a ještě ukázal, jak na to.
Lidovky.cz: A k psaní o hudbě jste se dostal jak?
Byl jsem taková „muzikantská Liduška“. Pořád jsem lezl muzikantům do šaten v klubech Sluníčko nebo Olympic. Rodiče z toho byli nešťastní, otec prorokoval, že ze mě bude noční číšník. Postupně jsem se ale seznámil třeba s lidmi z Matadors a dalších kapel. Docela podstatný pro mě byl o několik let starší kamarád Jirka Smetana (pozdější provozovatel slavného pařížského hudebního klubu Gibus a otec zpěvačky Emmy Smetany, pozn. red.), se kterým jsme měli podobné posluchačské zájmy a který mě vzal do jedné hospody v Nuslích na tehdy amatérskou kapelu Framus Five s Michalem Prokopem. A ti hráli přesně to, co jsem měl tehdy rád.
Díky všem těmto kontaktům jsem pronikl do legendárního New Clubu ve Vršovicích, což byl soukromý klub pro muzikanty, zkušebna, sklad nástrojů a noční bar. Tam mě v roce 1969 Michal Prokop seznámil s redaktorem Melodie Čestmírem Klosem. Ten zrovna zakládal čtrnáctideník Aktuality Melodie, který měl být modernější a zaměřený na mladé publikum. Objednal si u mě myslím recenzi na koncert Blue Effectu – a tím to začalo. Stal jsem se kmenovým autorem v týmu například s Karlem Knechtlem, Jaromírem Tůmou, Janem Křtitelem Sýkorou, Petrem Dorůžkou nebo Petrem Sísem. To trvalo až do roku 1971, kdy kvůli postupující normalizaci Aktuality Melodie zanikly.
Ale měsíčník Melodie zůstal, i když se v prvních letech normalizace musel chovat hodně opatrně. Postupem času se ale stal ve své době dost jedinečnou záležitostí a já po návratu z vojny roku 1975 do Melodie začal zase intenzivně psát. Než došlo roku 1983 k jednoznačně ideologicky cílenému zásahu shora, redakce byla vyměněna a solidárně odešel autorský okruh přispěvatelů. Já konkrétně jsem pak velmi úzce spolupracoval s Gramorevue, což byl také měsíčník vydávaný nakladatelstvím Supraphon. Redaktorem pro lehčí žánry se tam zrovna stal Vojta Lindaur, s nímž a dalšími kolegy jsme pak po Listopadu založili na zelené louce Rock & Pop.
Lidovky.cz: Neměl jste v začátcích pochybnosti, jestli máte „právo“ o hudbě psát?
Tímhle způsobem jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Žil jsem tím natolik, že to bylo přirozené. Muzikanti mě celkem akceptovali, i když jsem je občas kritizoval. Třeba Vláďa Mišík na mě byl jednu dobu naštvaný kvůli recenzi na první desku Blue Effectu. Dnes vím, že psaní o hudbě je vlastně chiméra – snažíš se slovy popsat něco, co se popsat nedá. Ale lidi jako Lubomír Dorůžka nebo Jiří Černý to uměli fantasticky a bylo mi ctí, že se z nás později stali přátelé.
Ondřej Konrád (75)
Lidovky.cz: Které období pro vás, v kterékoli z vašich profesí, bylo nejšťastnější?
Muzikantsky byl určitě silný moment, kdy jsem hrál s Blues Bandem Luboše Andršta a Petra Lipy. Luboš mě tehdy pozval mezi elitní hudebníky, jako byl on sám, Guma Kulhánek nebo Honza Kubík. Byla to ta nejlepší škola: být mezi lidmi, kteří jsou technicky výš než vy. Tehdy jsem se začal hudbou konečně živit. Sice jsem do Melodie pořád psal, ale přestal jsem psát recenze, zejména z domácí scény. Cítil jsem, že jako aktivní muzikant už nemůžu objektivně tepat do kolegů. Od té doby se nepovažuji za kritika, ale za hudebního publicistu. To trvá dodnes.
V hudební novinařině byla skvělá éra v redakci Rocku & Popu hned po revoluci. To opojení svobodou bylo nepopsatelné, mohli jsme si najednou dělat to, co jsme chtěli a o čem jsme snili celé dekády. Dokonce jsem si myslel, že s aktivní hudbou už jsem skončil. Ale ono se to znovu přihlásilo a těch kapel jsem vystřídal celou řadu.
Lidovky.cz: V jednom starším rozhovoru jste řekl, že se nejlíp cítíte mezi muzikanty. Platí to stále?
Asi ano. Moji kolegové v rádiu jsou hrozně chytří a vzdělaní lidé, rozumíme si, ale mezi muzikanty je to jiné. Na pódiu vzniká společenství, které je na sobě absolutně závislé. To napojení, ten moment „one, two, three, four“... to je vzrušení, které se nedá popsat někomu, kdo to nezažil. Jak říkal Jan Neruda: „Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.“ Ale to živé hraní, tomu se nic nevyrovná. Je to prostě super.
