Open House Praha. Uzamčené památky se otevřou pro veřejnost, včetně ambasád či rezidencí velvyslanců

V roce 2015 bylo otevřeno 34 objektů, nyní jich bude 125. Atraktivita některých je tak velká, že zájemci musí vystát frontu. Pokud si rozmýšlíte, který z objektů navštívit, nejlepší je podívat se na web festivalu, abyste si uspořádali priority.

Slavné paláce či loděnice a statky

Otázka zní: vybrat si objekty architektonicky výjimečné, památkové, celebritní? Nabízí se jich dost. Třeba paláce v centru Prahy. Staroměstský Clam-Gallasův po rekonstrukci. Na Malé Straně Nostický (ministerstvo kultury) či Michnův (Tyršův dům). Na Hradčanech Černínský či Hrzánský (ministerstvo zahraničí). Ano, to jsou celebritní objekty, ale po jejich návštěvě je velká poptávka.

Festival Open House Praha 2025 12.–18. května www.openhousepraha.cz

Nebo si můžete vybírat objekty spíš periferní. Ne ve smyslu na okraji města, ale jako opak celebritních. Třeba lokomotivní depo Masarykova nádraží. Může působit banálně, ale… To depo pamatuje první příjezd parního vlaku do Prahy před 180 lety. Teď máte jednu z posledních šancí k prohlídce, po přestavbě celého areálu se tam usídlí železniční expozice Národního technického muzea. Železnice letos patří k pilířům festivalu. Vždyť se připomíná i 40 let od likvidace novorenesančního nádraží Těšnov (kvůli výstavbě magistrály), „nejkrásnějšího nádraží střední Evropy“, jak se stále říká.

Nebo si můžete naplánovat regionální procházku. Autor těchto řádek tak učinil loni a pro partu vybral trasu z Nuslí do Podolí. Od Umělecké zahrady pod Nuselským mostem (sto let starý sochařský ateliér, nyní péčí majitele obnovený jako galerie) přes Vyšehrad do přístavu. Ten nabízí plovoucí loděnici TJ Tatran, zbudovanou z německého vyloďovacího člunu, který se na jaře 1945 ocitl v Praze (to vysvětlí člověk znalý věci). Nebo secesní dřevěnou loděnici českého Yacht-clubu. Je až zázračně zachovalá a dodnes se honosí místností Josefa Rösslera-Ořovského, jednoho ze zakladatelů českého sportu a olympismu.

Dřevěná secesní loděnice Českého Yacht-clubu na Podolském nábřeží v Praze.

Takových tras se nabízí více. Třeba po Hřebenkách na Smíchově. Letos poprvé se do festivalu zapojily i ambasády – litevská a rezidence velvyslance Lucemburska. Ten sídlí v Hodžově vile, postavené před sto lety pro Milana Hodžu, pozdějšího premiéra. A v sousedním domě bydlela Milada Horáková, jak dokládá pamětní deska. Přidáte-li si k tomu bývalou viniční usedlost Palata, už 130 let novorenesanční domov pro slabozraké, jen kus cesty výše, máte program pro víkendovou procházku.

Nebo Suchdol. Nabízí nejen zemědělskou univerzitu (pavilon tropického zemědělství), ale i starobylý Brandejsův statek. Tam Mikoláš Aleš maloval lunety pro Národní divadlo a podle oře z Brandejsova statku prý Myslbek navrhl koně pro pomník svatého Václava. A takových možností si můžete najít více, stačí si otevřít web festivalu.

Praktická poznámka. Festival má dvě části. Od pondělka 12. 5. do pátku probíhají akce typu přednášek či debat, většina z nich z kapacitních důvodů žádá registrace. Na webu je najdete v rubrice Kalendář akcí. Až o víkendu 17. a 18. května vše vrcholí otevíráním jindy nepřístupných objektů. Jejich soupis najdete v rubrice Otevřené budovy.