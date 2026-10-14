Optimista prohlašuje, že žijeme v tom nejlepším z možných světů, a pesimista se obává, že je to pravda, napsal americký spisovatel James Branch Cabell. Mohlo by se zdát, že dnes mají lidé k optimismu jen málo důvodů, statistiky ale nehovoří tak jednoznačně.
Dokonce i v České republice, proslulé sklony k „blbé náladě“, se podle průzkumu agentury NMS pro Český rozhlas 8 z 10 Čechů těšilo, že rok 2026 pro ně bude stejně dobrý, nebo ještě lepší než rok loňský. Na Slovensku věřilo podle téže agentury ve zlepšení nebo udržení stávajícího stavu jen 40 % respondentů.
Optimismem často hýří lidé ze zemí, s nimiž si vidiny závratné prosperity nespojujeme. Nejrůžověji viděli svou budoucnost obyvatelé Keni nebo Sýrie.