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Kde se bere blbá nálada? Pesimismus roste i s mírou demokracie, ukazují průzkumy

Jaroslav Petr
Doporučujeme   16:30
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Optimismus je dnes vzácným kořením. Kupodivu se ho nejvíce urodí tam, kde k němu mají lidé nejméně důvodů. Kde bychom ho na základě ekonomické prosperity a životní úrovně očekávali nejvíce, vládne často „blbá nálada“ a lidé si malují budoucnost v černých barvách.

Optimista prohlašuje, že žijeme v tom nejlepším z možných světů, a pesimista se obává, že je to pravda, napsal americký spisovatel James Branch Cabell. Mohlo by se zdát, že dnes mají lidé k optimismu jen málo důvodů, statistiky ale nehovoří tak jednoznačně.

Dokonce i v České republice, proslulé sklony k „blbé náladě“, se podle průzkumu agentury NMS pro Český rozhlas 8 z 10 Čechů těšilo, že rok 2026 pro ně bude stejně dobrý, nebo ještě lepší než rok loňský. Na Slovensku věřilo podle téže agentury ve zlepšení nebo udržení stávajícího stavu jen 40 % respondentů.

Optimismem často hýří lidé ze zemí, s nimiž si vidiny závratné prosperity nespojujeme. Nejrůžověji viděli svou budoucnost obyvatelé Keni nebo Sýrie.

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