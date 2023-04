Když mě brali za vojáka. Válka na Ukrajině překope způsoby boje tak, jako ho změnily jiné světové konflikty

Představme si vojenské cvičení, kde proti sobě stojí modří a červení. Rozhodčí pečlivě sledují průběh imaginárního boje, jenže přichází povel – velení přestalo vydávat rozkazy, nějak si poraďte. Jednotky v terénu od této chvíle musí plnit úkol na vlastní pěst, vědí jen, že nepřítele nesmí pustit dál.

Situaci však komplikuje spousta dalších faktorů, třeba všude se pohybující civilisti, kteří si vojáky natáčejí na mobily, někteří udávají jejich pozice nepřátelskému dělostřelectvu. Do toho musí fungovat každý velitel roty a čety autonomně a kreativně, musí si sám do značné míry doplnit bojový úkol. Tedy dělat opak toho, na co byl zvyklý, když jen poslouchal rozkazy.