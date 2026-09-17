Na hranici života a smrti. Osamu Dazai udělal z vlastního života literaturu

Na to, aby se Osamu Dazai stal nesmrtelným, by stačil jeho život. A na to, aby se stal nesmrtelným, by stejně tak bohatě stačily jeho literární texty. Jenže nejnovější svazek To já jsem uměním s překlady kratších próz dává razítko na to, že u něj zůstává po těch desítkách let atraktivní oboje, a to nedělitelně. Protože jeho život byl plný literatury a jeho literatura je plná života. Hned úvodní próza výboru To já jsem uměním s názvem Osm pohledů na Tokio je toho dobrým příkladem. Osamu Dazai v úvodu píše o tom, že se chystá psát Osm pohledů na Tokio, načež se zabývá vlastní pozicí coby spisovatele: „,On je čím dál tím vulgárnější, že?’ Takové bezduché pomluvy občas zaslechnu, a pokaždé když se tak stane, ze srdce se mi dere vášnivá odpověď: Vulgární jsem byl od samého začátku. Nevšimli jste si toho?“
|
Jemná pěstounka nám dala pěstí. I třetí kniha Jany Guljuškiny je o jejím ruském manželovi, Rusku a útlaku
Nechybí tu ani zmínka o jedné z nepovedených sebevražd, mezi nimiž byla většina párových, včetně té závěrečné, která se již „zdařila“. Ale tady se mluví o té rané, vyznívající nejtragičtěji: „Zamilovala se do mě servírka z jednoho baru na Ginze. V životě každého muže přijde chvíle, kdy na něj ženy letí. Období hříchu. Onu ženu jsem přemluvil, aby se mnou v Kamasuře skočila do moře. Když jsi v koncích, pomyslel jsem si, je čas zemřít… Ta žena zemřela a já jsem přežil. O osobě, která kvůli mně položila život, jsem psal již mnohokrát. Je to černá skvrna na celém mém životě.“
Odborník v oboru láska
Co by mnozí dnešní spisovatelé za takovou zápletku dali, ovšem v případě Osamua Dazaie (1909–1948) skutečně nešlo o fikci. Těsnou propojenost literatury a života, respektive života neustále mířícího ke smrti, prokazuje i tato pasáž: „Sepsal jsem závěť. Byla to stostránková sbírka, kterou jsem pojmenoval Vzpomínky. Dnes jsou považovány za mou prvotinu. Chtěl jsem v nich popsat všechno zlo, které jsem od dětství napáchal.“ Neustále je nám připomínáno, že to úžasné dílo bylo podšité hanebným životem.
Kniha To já jsem uměním je dalším setkáním s literárním géniem, jenž za své dílo ručil celým svým životem. Osamu Dazai nenechává žádný odstup ani žádné úlevy.
Zde se ale dostáváme k tomu, že v případě japonského prozaika šlo též o těsnou propojenost jednotlivých textů na sebe odkazujících. Součástí této upřímnosti je rovněž to, že Osamu Dazai o sobě opravdu často promlouvá jako o spisovateli: „Psaní mě teď živí. Když jsem na cestách, při registraci v hotelech nemám žádný problém s tím, napsat do kolonky povolání ,spisovatel’.“ Proto potom dává smysl i název výboru, jenž zprvu může působit nesrozumitelně, případně nabubřele: „Zjistil jsem však, že pro mě se uměním nestává krajina Tokia, ale ,já’ uvnitř této krajiny. Oklamalo mě umění? Nebo jsem já oklamal umění? Závěr: to já jsem uměním.“
Osamu Dazai byl typem autora, který ať píše o čemkoli, vždycky nakonec píše o sobě. A tak třeba v cestopisu Cugaru, jímž plnil zakázku a pojednával v něm o svém rodném kraji, „drze přiznává“: „Pokud někoho zajímají podrobné údaje z uvedených oblastí, ať se obrátí na odborníky zabývající se jejich výzkumem. Já sám jsem totiž odborníkem v jiném vědním oboru, jemuž lidé prozatím říkají láska. V tomto oboru jsou předmětem zkoumání vzájemné doteky lidských srdcí. Na své pouti jsem se tudíž věnoval především výzkumu v této oblasti.“
To já jsem uměním
Totéž téma je v centru pozornosti prózy O Praskající hoře, jímž vrcholí druhý oddíl svazku To já jsem uměním. A nutno dodat, že pokud výbor zdařile otevírá Osm pohledů na Tokio, pak O Praskající hoře je skvělým finále. V závěru tohoto převyprávění krutého pohádkového příběhu totiž narazíme na jezevcovu kruciální otázku: „Co je tak zlého na tom, se zamilovat?“
Následuje „dazaiovský“ dodatek: „Bez přehánění můžeme říci, že právě tato věta shrnuje všechny smutné příběhy v umění a literatuře od pradávna až po současnost. V každé ženě přebývá nemilosrdná zaječice, zatímco v každém muži se vždy topí a zmítá dobrosrdečný jezevec. Je to zcela zřejmé i z autorovy vlastní, více než třicet let trvající velmi neúspěšné životní dráhy.“
Pojďme se zabít, řekl jsem
Narušování vyprávění, případně žánrové čistoty, komentářem nelze brát jako otravný sebestředný tik – jak by to bylo jistě vnímáno u tvůrce daleko méně nadaného a daleko více zaměřeného na vlastní úspěch –, nýbrž jako nemožnost psát bez osobního angažmá. Dávat se neustále cele v sázku, to platilo u Osamua Dazaie jak v životě, tak v literatuře. Proto mu promineme to, co by u jiného iritovalo: třeba že ve snaze obstarat si peníze na alkohol, drogy a na zapravení dluhů toužil získat Akutagawovu cenu, spojenou s vysokou finanční odměnou, a když se to nepodařilo, nepěkně porotcům vyspílal.
Neustálé dráždivé atakování hranice mezi životem a smrtí a mezi tvorbou a životem je tím, co dělá Dazaiovy texty tak silné. Riskoval a uvědomoval si, že stačí nepatrné odchýlení a člověk i věci se budou zračit úplně odlišně. Přičemž je zde pochopitelně taky nutno brát v potaz prudké změny nálady u samotného tvůrce.
Třetím vrcholem souboru To já jsem uměním jsou bezesporu Krasavci a cigarety, zachycující našeho umělce na vycházce s reportéry mezi tokijskými bezdomovci. Novináře pobaví Dazaiova poznámka o tom, že si jej vybrali jistě proto, že je takový krasavec: „Já si ale nedělám legraci. Copak jste si toho nevšimli? I když jsem procházel tím podchodem s pohledem upřeným před sebe, stejně jsem si všiml, že skoro všichni ti tuláci, co se tam válejí v temných koutech, jsou pohlední muži s klasickými rysy. To znamená, že pohlední muži jsou vystaveni vysokému riziku, že skončí v podchodu.“
|
Když znásilnění, tak od Rusů. Literární hit Nelia Biedermanna sází na prověřenou historii
Osamu Dazai se vůbec často pohyboval mezi běžnými lidmi s nálepkou spisovatele, proto se nelze divit tomu, když ve Zlatém zátiší dojde na tento hovor: „,Jak vidíte,’ řekl jsem s vážnou tváří, ,dost hluboko jsem klesl.’ ,Stát se spisovatelem podle mě znamená, že jste v životě něco dokázal.’ Věnoval jsem mu ironický úšklebek.“ Opět tu máme příznačnou dvojznačnost. Je naivní onen vesničan, který se automaticky klaní před tím, kdo to „dotáhl na spisovatele“, z čehož podle něj plynou mnohé požitky a výhody?
Anebo je spíš věčně nespokojený, nejistý literát, jenž poznal, že ony požitky a výhody právě automaticky nepřicházejí – a hlavně nikdy ne ve chvíli, kdy by to spisovatel chtěl, potřeboval?
V závěru Úvahy o ženách se pak pro změnu ocitáme na hraně mezi realitou a fikcí, přičemž se vynořuje dazaiovský refrén, jenž nakonec ukončil jeho životní píseň: „,Co se stalo pak?’ ,Pojďme se zabít, řekl jsem. A i ona –’ ,Okamžitě přestaň. Ty si to nevymýšlíš.’“
Zdvořilostní znásilnění
Osamua Dazaie rovněž skvěle vystihují věty, jež o něm kdysi napsala Zdenka Švarcová: „Psal o všem, o čem si neměl s kým promluvit. Proto to bylo psaní, skrze které získal svá nejcennější přátelství.“ Této japanoložce je připsán nynější výbor To já jsem uměním, neboť byla učitelkou překladatelky Veroniky Abbasové. Dokonce je zde přítomna povídka Splněné přání, již předtím Zdenka Švarcová přeložila jakožto Vyslyšení, takže máme možnost porovnat různé verze. To já jsem uměním je již pátým svazkem s dílem Osamua Dazaie, jež v jednotné grafické úpravě přináší Slovart. Ty předchozí znovu zpřístupnily texty původně vydané v knihách Zapadající slunce (1972) a Člověk ve stínu (1996).
Román Zapadající slunce napsal Osamu Dazai nedlouho před smrtí a využil při tom deník své obdivovatelky Šizuko Ótové, která mu porodila dítě ve stejné době jako jeho manželka. Ovšem aby to nebylo tak jednoduché, párovou sebevraždu, jež ukončila jeho život, náš spisovatel uskutečnil ještě s jinou ženou… Zapadající slunce je příběhem o japonské šlechtě, o jejím zchudnutí a úpadku.
|
Starý prasák, nebo velký spisovatel? Ludvík Vaculík i po smrti provokuje
Hlavní hrdinka Kazuko se stará o umírající matku a řeší, jak se ve třiceti vdát a pořídit si dítě – vdaná již byla a těhotná rovněž, avšak porodila dítě mrtvé: „Čekání. Ach, v lidském životě se vystřídá mnoho nejrůznějších pocitů, radost, zloba, bolest, nenávist, ale to jsou emoce, které tvoří tak nanejvýš jedno procento života. Zdá se mi, že těch zbývajících devadesát devět procent se skládá z neustálého čekání. Z mučivého čekání, zda užuž se na chodbě neozývají kroky přicházejícího štěstí, ale kde nic, tu nic.“
Kus Osamua Dazaie poznáváme v bratrovi, jenž má problémy s alkoholem a drogami a jenž pošle Kazuko dopis, že se rozhodl pro sebevraždu: „Zchudli jsme. Za svého života jsem chtěl sám lidi hostit, a zatím to dopadlo tak, že nejsem schopen se uživit, aniž bych nechal za sebe platit.“ Zapadající slunce lze v zachycení poválečného zhroucení Japonska vnímat jako předchůdce Malíře pomíjivého světa (1986) Kazua Ishigura. I Osamu Dazai byl vydržovaným synkem movité rodiny a v mládí se angažoval v ilegálním komunistickém hnutí, za což byl stíhán, a kvůli podlomenému zdraví nebyl během války odveden.
Ze starších překladů nutno ještě zmínit aspoň povídku Zdvořilostní návštěva starého přítele, kde se děj neustále převaluje z komického boku na ten děsivý: „A přece u mne vykonal zdvořilostní návštěvu, na kterou obětoval celý půlden. Na mysli mi pořád tanulo jedno silné slovo: znásilnění.“
Svazek Člověk ve stínu potom vedle výše zmíněných Vzpomínek nabídl Cugaru, text, na nějž v To já jsem uměním navazuje taktéž cestopis Sto pohledů na horu Fudži, a román Selhání, jenž byl původně překládán jako Ztráta člověčenství a nově byl před čtyřmi lety publikován s titulem Odepsaný. Ústřední část románu začíná příznačnou větou: „Prožil jsem život plný hanby.“
Ježíš neměl budoucnost
To já jsem uměním tedy předkládá Osamua Dazaie dobře známého v dobře známé, nejvyšší kvalitě. Nejedná se o žádný zbytečný dodatek. A to ani v případě druhého oddílu, kde najdeme prózy inspirované událostí ze zoo, čínskými motivy či biblickým příběhem, který je v Bezdeché žalobě pojednán z pohledu alibistického Jidáše Iškariotského: „Ten člověk neměl budoucnost. Kdyby žil dál, už by se jen čím dál víc zesměšňoval.“
I v těchto povídkách Osamu Dazai prokazuje, že byl „odborník na lásku“. Jak čteme v textu O Praskající hoře: „Zajíc je ve skutečnosti zaječice, asi tak šestnáctiletá dívka. Není ještě plně vyspělá, ale je to krasavice. Na světě není krutějšího stvoření než taková dívka.“
|
Opustit Neapol a zemřít. Román, který chtěl zfilmovat i Sorrentino, vychází po 65 letech česky
Mimochodem, podobných silných tvrzení najdeme v Dazaiových prózách spoustu. Opět se v nich zračí dvojlomnost japonského autora. Nikdy si nejsme jisti, zda se díky takovým zpřehledňujícím trivializacím snaží z posledních sil udržet na nejnižší šprusli žebříku života, či zda to pronáší proto, aby mohl potměšile sledovat, jak na to zareagujeme – zda to tomu floutkovi s neodolatelným úsměvem spolkneme i s navijákem a zatváříme se tragicky. V Merí Kurisumas tak najdeme větu: „Potkat ženu, o kterou jste kdysi stáli, ale teď už vás nechává úplně chladným, je to nejhorší neštěstí.“ A v čínské fantazii Modrý bambus zas: „Lidé musejí celý život trpět, zatímco jimi zmítá láska a nenávist.“
To já jsem uměním je každopádně dalším setkáním s literárním géniem, jenž za své dílo ručil celým svým životem. Žádný odstup, žádné úlevy. Co je tak zlého na tom, obdivovat skutečného umělce?