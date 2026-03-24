Ošemetná sémantická hnízda. Co si počít, když chcete sdílet lože, ale nechcete sdílet polohu?
Předtím jsem seděl doma, od kolegyně z naší kapely přišla děkovná zpráva za to, že jsem ostatním členům nasdílel fotky z koncertu. Je hodná, nejhodnější. Ale asi už si nezvyknu a nepřestanu soudit, že nasdílet něco je blbost. Vám to tak nepřipadá? Když jsem ty fotky rozesílal, nenapadlo mě, že je v tu chvíli… jak to vlastně říct? Nasdělovávám? Ale nic nového, já vím.
Sloveso sdílet se vymklo z kloubů češtiny hned při stvoření moderního světa. Když se počal rozpínat vesmír s kompjútry a internety, otevírali hegemoni doby anglicko-český slovník, a když u výrazu share vídali sdílet, začali to šířit v poměru jedna k jedné. V angličtině to slovo má velké sémantické hnízdo, jak zní příslušný jazykovědný termín, a tak jsme zvětšili i hnízdo české. Nutno ovšem připustit, že nic podobně univerzálního nemáme.
Ale nějak to pořád ne a ne přijmout. Mám zakořeněno, že sdílí se lože, zážitky, názory. Ptá-li se mě blbuvzdorný přístroj, jestli chci sdílet polohu, tak nechci, i kdybych chtěl. Jinde mi radí, jak nasdílet přístupy. Výkladový slovník podává definici, že přesdílet znamená sdílet cizí obsah. Tristo hrmených! I ten obsah je dnes obsažné slovo. Reklama mi radí Sdílej lásku digitálně!.
Co prosím? Leda by to v mírně pornografizující souvislosti odkazovalo na původní význam slova digitus čili prst. Což není pokus o laciný humor, nýbrž to jediné konkrétnější, co si zvládnu pod tím pokynem představit. Titulek článku říká, že Instagram zavádí možnost přesdílet cizí obsah na vlastní zeď. Tisíc hrmených! Přitom dikce to dnes běžná. Kteří lidé začnou taková moudra říkat a kteří se jim brání, by vydalo na sociolingvistickou studii. Ale bude to hlavně otázka generační. A profesní. A tak stojím na zastávce a přemýšlím, že místo sdílet by se mohlo něco šířit, zpřístupnit, poskytnout. Dalo by se i říct, že si něco dáme napůl. Ba dokonce, že necháme kolovati.
Zdánlivá odbočka. Nevím, jestli něco takového dnes ještě existuje, ale nejspíš ne: psaníčka, dopisy posílané během školního vyučování po třídě. Rozbalit, přečíst a podat do lavice za nebo před sebou bylo celkem jednoduché, náročnější bylo hodit adresně do vedlejší řady. Několikrát přeložený papírek, na líci rukopisná instrukce Pošli to dál. Vybavuji si, že u nás taková sdělení publikoval například Radkovský, bývala někdy spíše zbytečná (např. Odehnalová má šprndu), jindy dosti důležitá (Odehnalová nemá šprndu), ale o to teď nejde. Dnešní sdílej se mi jeví – aspoň tady na zastávce za letošního předjarního slunce – jako padnoucí překlad někdejšího pošli to dál. Překlad z jedné doby do druhé.
Na horizontu se noří autobus. Široká dáma se škaredým psem se zdvihá z lavičky a vehementně mává, neboť zastávka je na znamení. Ve světle nových myšlenek si přitom uvědomuji, že jsem tu s ní sdílel polohu.
Autor je překladatel.
