Moje zkušenost je, že stát se může cokoli. Smyslem bytí je zachovat život na Zemi, myslí si Petr Nevický

Celkem jsem chodil do pěti základních škol. Střední školu jsem absolvoval v Bratislavě a na ČVUT v Praze jsem promoval v roce 1971. To znamená, že rok 1968 jsem zažil na vysoké škole ve věku 21 let.

Zážitek vstupu vojsk a znásilnění celé země mne určitě poznamenal doživotně. Po škole jsem pracoval jako technik u sálových počítačů a zabýval jsem se i propojováním počítačů do sítí. Dokonce jsem vytvořil adaptér na propojování počítačů. A v této době jsem se seznámil s Janem Sokolem, o jehož disidentském pozadí jsem tehdy nic nevěděl. Zážitek z roku 1968, uvolnění cenzury i následná ztráta svobody ze mne udělaly celoživotního nepřítele totalitních režimů, i když jsem nikdy nebyl disidentem. Moje politické angažmá vyvrcholilo účastí na demonstraci 17. listopadu 1989, kterou jsem absolvoval od Albertova až po Národní třídu.