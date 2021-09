Stíhač v domácím odboji. Bohuslav Kašpar po vzniku republiky spoluzakládal československý letecký sbor

Hrdým partnerem rubriky Kalendář hrdinů je společnost Česká zbrojovka

Setřela jej až nová válka – na velitelských místech našich zahraničních jednotek a v řadách domácího odboje bojovali a umírali nejen legionáři, ale i „Rakušané“. Jedním z tisíců odbojářů, kteří v boji proti společnému nepříteli položili život, byl i Bohuslav Kašpar.



Narodil se 18. září 1895 v Českém Meziříčí. Po skončení škol začal pracovat na dráze. To však již zuřila 1. světová válka, do níž musel v dubnu 1917 narukovat. Bojoval na italské frontě, avšak nedlouho před posledními válečnými vánočními svátky byl přijat do pilotního výcviku. Konec války jej zastihl znovu v Itálii, kde už působil jako stíhač.