Z berního úředníka generál. Jako velitel dovedl do vlasti 12. československý střelecký pluk

Hrdým partnerem rubriky Kalendář hrdinů je společnost Česká zbrojovka

Josef Palacký se narodil 13. června 1888 ve Vrčni u Nepomuku v okrese Přeštice. Po vystudování reálky v Plzni se rozhodl pro kariéru ve státní správě a stal se berním úředníkem. V této pozici jej jako mnohé zastihla světová válka a dramatickým způsobem změnila jeho dosavadní život. Musel do ní narukovat již v prvních dnech červencové mobilizace v hodnosti kadeta-aspiranta.



Zprvu se účastnil bojů v Srbsku, poté byl v roce 1915 již v hodnosti poručíka poslán na východní frontu, kde sloužil jako velitel 2. setniny c. k. zeměbraneckého pluku č. 8. V této funkci byl 13. června 1916 zajat ruskou armádou a odeslán do zajateckého tábora v Carycinu (dnešní Volgograd). Zde navázal své první kontakty s odbojovým hnutím a brzy podal přihlášku do čs. legií. Tam byl přijat 18. července 1917 v hodnosti podporučíka a ustanoven velitelem 9. roty 3. čs. střeleckého pluku „Jana Žižky z Trocnova“. V čele své roty pak zažil ústup čs. armádního sboru z Ukrajiny i odzbrojení legionářů v rámci dohody z Penzy.