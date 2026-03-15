Kocour mezi piloty. Otakar Žanta byl oblíbeným velitelem, dokázal potopit německou ponorku

Narodil se 20. března 1915 v obci Stanový Josefu Žantovi a jeho manželce Marii, rozené Václavíkové. Rodina bydlela v uvedené obci v domě číslo popisné 5. Otakarův otec, krejčovský mistr, provozoval vlastní krejčovství a matka se starala o chod celé domácnosti.
Ve Stanovém navštěvoval Otakar povinnou pětiletou docházku na obecné škole, po které nastoupil na měšťanku ve Vysokém nad Jizerou. V roce 1933 si podal přihlášku do Školy pro odborný dorost letectva v Prostějově, avšak ze zdravotních důvodů nebyl přijat. Jeho oddanost cíli stát se vojenským letcem jej před komisi přivedla znovu o rok později – tentokrát byl úspěšný. V oddělení pilotů pak patřil mezi nejtalentovanější žáky a v roce 1936 ji zdárně dokončil.
Útěk do zahraničí
Následovalo Otakarovo zařazení k Leteckému pluku 1 v Praze-Kbelích, kde sloužil v rámci vojenské prezenční služby u 2. pozorovací letky. První změna nastala v roce 1937, kdy jej velení nejdříve přemístilo k 11. pozorovací letce, další pak v roce 1938, kdy v rámci 61. zvědné letky sloužil po přesunu pluku v Hradci Králové. Aktivně se zúčastnil událostí krizových měsíců, a to na letištích v Zbraslavicích a Milovicích. Po nacistické okupaci v březnu 1939 byl z armády propuštěn.
Stejně jako mnozí další se i Otakar rozhodl pro útěk do zahraničí. Již koncem června 1939 odešel do Polska, odkud o měsíce později odplul z přístavu Gdyně do Francie. Tam byl v polovině září přijat do svazku francouzské Cizinecké legie, ale již po třech týdnech směřoval na základnu Toulouse, kde procházel výcvikem na francouzských vícemotorových strojích. V roce 1940 patřil mezi několik málo československých bombardovacích letců, kterým se ve Francii podařilo zasáhnout do přímých bojových operací.
Nevyhnutelná porážka Francie byla však den ode dne zřetelnější. Francouzská kapitulace zastihla Otakara Žantu na jihu země, na základně Agen nedaleko Bordeaux. Dne 18. června 1940 z báze odstartovala dvojice strojů s cílem dosáhnout Velké Británie. Žantova osádka však do cíle nedoletěla a byla dokonce prohlášena za nezvěstnou a posmrtně vyznamenána Československými medailemi Za chrabrost před nepřítelem.
Měl přezdívku Kocour
Českoslovenští letci však nezahynuli, ale kvůli špatnému počasí přistáli na letišti v jugoslávském Záhřebu. V září se v Bělehradě přihlásili do československé zahraniční armády a čekala je trasa přes Řecko a Turecko do Palestiny, kde v prosinci rozšířili řady Československého pěšího praporu 11 – Východního.
V únoru 1941 bylo rozhodnuto o přesunutí skupiny československých letců do Velké Británie. Z přístavu Port Said vypluli dlouhou cestou přes Kapské Město a Gibraltar do anglického Liverpoolu, kam dorazili v polovině května. Pár dní nato se Otakar stal příslušníkem dobrovolnické zálohy britského Královského letectva.
Do října procházel výcvikem, aby si po dlouhé nečinnosti osvěžil letové postupy, navíc ještě na britské technice. Ani poté ale nedošlo k jeho přidělení do operační jednotky a jako pilot působil u školy pro radiotelegrafisty v Yetesbury. Po krátké službě na základně Kirknewton v červenci 1942 nastoupil k jednotce operačního výcviku. Konečně, v listopadu 1942, se stal pilotem u 311. československé bombardovací perutě.
Zpočátku létal Otakar Žanta na pozici druhého pilota. Podle operačního deníku svůj první let v roli kapitána osádky podnikl k 26. dubnu 1943. Mnohými spolubojovníky byl popisován jako velmi schopný pilot a oblíbený kapitán, k čemuž jistě přispívala jeho kamarádská a lidská povaha. U kamarádů si vysloužil přezdívku Kocour, jelikož údajně patřil mezi nejpohlednější příslušníky jednotky a žádná z žen mu na oblíbených tanečních zábavách nedokázala odolat.
Zničil německou ponorku
Pravděpodobně nejvýraznější den Žantovy letecké kariéry nastal 10. listopadu 1943, kdy se se svou osádkou podílel u španělského pobřeží na zničení německé ponorky U-966. Právě velký úspěch, který se povedl jen některým kapitánům, mu vynesl povýšení do nejnižší britské důstojnické hodnosti.
Štábní rotmistr letectva v záloze Otakar Žanta zůstal nezvěstný s celou svou osádkou během provádění protiponorkové patroly nad Biskajským zálivem 13. března 1944. Co se československým letcům toho dne přihodilo, dodnes není objasněno a jejich těla se nikdy nenašla. Žantovo jméno je uvedeno v leteckém památníku nezvěstných letců britského Královského letectva v Runnymede. Posmrtně byl povyšován až do hodnosti plukovníka letectva in memoriam a v roce 2023 mu byla u rodného domu odhalena pamětní deska.