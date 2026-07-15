Otcové by se před syny měli vyvarovat nahoty. Američané v Paříži píší skvosty
Truman Capote a James Baldwin se narodili ve stejném roce: 1924. První se ale dočkal nepochybně větší dobové slávy. Můžeme se dohadovat, zda to bylo proto, že byl běloch a že ve svém díle netematizoval homosexualitu. Jen si vzpomeňme na vypravěče proslulé Snídaně u Tiffanyho (1958), u něhož se na rozdíl od jeho rozevláté sousedky Holly Golightlyové veškeré „podpásové“ věci přecházejí natolik důsledně, až je to každému nápadné.
To James Baldwin se věnoval pochopitelně tomu, jaké to je, být černochem, jak jsme například mohli číst v nedávno přeložené povídkové knize Až jednou potkám svého Pána (1965). Nyní Odeon přichází též s románem Giovanniho pokoj v překladu Ladislava Nagye. Objevuje se přesně sedmdesát let po vydání originálu, takže už bylo načase. Respektive není náhodou pozdě? Má to ještě cenu? Vždyť románů o homosexuálech mezitím bylo vyrobeno tolik. A jistě daleko otevřenějších a odvážnějších.
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Na druhou stranu je dnes příznivá doba k vytahování „objevů“ z minulosti, k ukazování, že zde leccos bylo dávno, pouze jsme to nechtěli vidět – ať už se jedná o díla s homosexuální tematikou, či z pera odstrkovaných žen. Za všechny zmiňme záslužný, dvacet let starý český překlad ve své době skandálního románu Pijpelinky (1904) nizozemského autora Jacoba Israëla de Haana.
Toto přepisování starých literárních map by někdo označil jako rozvolňování, jiní by ovšem poukázali zas na to, že jde pouze o změnu těžiště, jelikož ruku v ruce s vyzdvihováním dříve utlačovaného přichází rovněž nové okrajování. Víme, že je nyní tendence měnit vyznění starších děl a odstraňovat zapovězená slůvka, případně vyvolávat nenávist vůči literátům kvůli tomu, o čem psali či co údajně dělali v osobním životě. Dostáváme se zkrátka ke konstatování, že literární dort se dnes chce krájet nikoli podle estetických, nýbrž podle tematických a morálních hledisek. A proto je české vydání Giovanniho pokoje i po sedmdesáti letech užitečným – ba pro některá módní dílka dokonce nebezpečným – počinem.
Vyvaruj se úplné nahoty
Dnes se vám může lehce přihodit, že na večírku sedíte vedle rodičů, kteří se jakoby nic svěřují s tím, že svému desetiletému synovi budou muset již brzy říct, že je homosexuál, neb to všichni kolem vidí, jen on si to ještě neuvědomuje. To James Baldwin (1924–1987) opravdu nežil ve světě, kde se o všem tolik mluvilo: kde by si pořád někdo s někým něco vyříkával, případně si cosi namlouval.
I proto sledujeme v Giovanniho pokoji spoustu niterného boje s vlastní přirozeností. Například první zkušenost s jiným chlapcem, Joeym, je následně doprovázena tím, že je „očitý svědek“ tohoto selhání nenáviděn: „Když jsem ho ke konci léta konečně potkal, více či méně náhodou, vymyslel jsem si úplně vylhanou historku, že chodím s nějakou holkou, a když začala škola, dal jsem se do holportu s partičkou starších drsňáků a k Joeymu jsem se už choval jen hodně hnusně. Čím smutnější z toho byl, tím hnusněji jsem se k němu choval.“
Giovanniho pokoj – James Baldwin
Tento raný pohlavní zmatek však nesouvisí výhradně s homosexualitou, prožívá ho patrně každý včetně obdobné reakce: ten, kdo byl svědkem našeho poklesku, kdo byl včera tak blízko, s kým jsme se líbali, toho si přejeme dnes mít stovky kilometrů daleko, protože s tím sami nejsme vyrovnaní. Náš zmatek tak většinou pouze zvětšuje zmatek bývalých milenců a milenek, jelikož našemu chování nerozumí.
K dalšímu zmatku u Davida, jak se vypravěč Giovanniho pokoje jmenuje, přispívá otec. Myslí si, že synovi nahradí matku i tím, že na něj nebude uplatňovat autoritu. Nebo se možná jen chce přiblížit v přestrojení za kámoše a ještě jednou si loknout mladistvého pelu, na nějž dávno nemá nárok: „Nebyli jsme jako táta a syn, říkával otec někdy hrdě, ale spíš jako parťáci. Myslím, že tomu někdy skutečně věřil. Já nikdy. Nechtěl jsem být jeho parťák; chtěl jsem být jeho syn. To, co probíhalo mezi námi jako chlapská upřímnost, mě vyčerpávalo a děsilo. Otcové by se před syny měli vyvarovat úplné nahoty.“
Směšní, ale taky osamělí
Příběh je vyprávěn tak, že je již dopředu naznačováno, jak – tragicky – dopadl. Nicméně na začátku se David s odhodláním vydal za oceán: „Snad, jak říkáme v Americe, jsem chtěl najít sebe sama. To je zajímavá věta, ne tak běžná, pokud je mi známo, v jazycích jiných národů, přičemž tato věta zcela jistě nemíní to, co říká, nýbrž prozrazuje vtíravé podezření, že něco bylo ztraceno. Nyní mám za to, že kdybych měl byť jen tušení, že já, které najdu, se ukáže být pouze oním já, před nímž jsem strávil tolik času na útěku, zůstal bych doma. Na druhou stranu si myslím, že když jsem nastoupil na loď do Francie, kdesi v hloubi srdce jsem přesně věděl, co dělám.“
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David tedy míří do Paříže, aby se stal sám sebou. Nutno dodat, že pokud James Baldwin navazuje na některého z amerických předchůdců v Paříži, potom to nejsou Ernest Hemingway ani F. S. Fitzgerald, nýbrž daleko spíš Henry Miller. Ostatně jeho Obratník Raka (1934) v Paříži rovněž vyšel – v Americe ještě po jeho publikování v šedesátých letech následovaly soudy. A připomeňme též, že o rok dřív než Giovanniho pokoj musel vydat v Paříži svůj román též jistý ruský profesor píšící již anglicky a žijící v Americe – šlo pochopitelně o Vladimira Nabokova a jeho Lolitu.
Ústřední kvalitou Giovanniho pokoje je neustálá nejistota, jelikož James Baldwin dokáže být empatický a nechce tvořit jednorozměrné dobráky a darebáky, přesněji řečeno v jeho hrdinech se odehrává skutečné vnitřní drama, přetlačování rozporů. O movitém, postarším homosexuálovi se tu tak dočteme: „Byl směšný, ale taky hrozně osamělý; každopádně teď chápu, že součástí opovržení, které jsem vůči němu cítil, bylo i opovržení vůči sobě samému. Dokázal být neuvěřitelně štědrý, taky ale uměl být nevyslovitelně lakomý. I když chtěl důvěřovat každému, nedokázal věřit živé duši; aby to nějak vyrovnal, rozhazoval peníze na lidi; a oni ho nevyhnutelně zneužívali. Pak zavřel peněženku, zamkl dveře a uchýlil se do oné silné sebelítosti, která mu skutečně náležela.“
David zůstává v Paříži taktéž osamělý, a navíc bez prostředků. Otec otálí s posláním peněz z Ameriky, přestože si je David sám vydělal. A Hella, s níž navázal vztah, odjela načas do Španělska. Tak se vytváří prostor k tomu, aby se náš hrdina seznámil s italským číšníkem Giovannim, jenž žije v nuzném pokoji – a brzy tam s ním nocuje David.
David před Giovannim nezakrývá, že má Hellu. Giovanni nezakrývá, že i on měl v Itálii ženu. Je otázka, zda jde o upřímnost, nejistotu ohledně sexuální vyhraněnosti, anebo zda se tím vzrušují, vyvolávají vzájemnou žárlivost. Až se někdy zdá, že mají pocit, že jeden druhého do teploušského bláta zavlekli. A že oba do něj zatáhlo svobodomyslné prostředí Paříže.
Svobodná a oddaná
Ani tady ovšem baldwinovská nejednoznačnost ještě nekončí, jak vidíme v dialogu milenců: „ ,Možná nemám ženy tolik rád, to je pravda. Ale to mi nezabránilo se s mnohými milovat a jednu dvě milovat doopravdy. Ale většinou – většinou jsem se miloval jen s tělem.’ (…) ,Tahle představa se ale ženám podle všeho nelíbí,’ namítl jsem. ,No,’ přikývl Giovanni, ,tyhle pomatené ženštiny, co teď pobíhají po světě, hlavu plnou představ a hloupostí, si myslí, že se můžou rovnat mužům – quelle rigolade! –, ty je třeba zmlátit do polomrtva, aby si uvědomily, kdo vládne světu.’ Zasmál jsem se. ,Ty ženy, co jsi znal, těm se líbilo, když jsi je mlátil?’ Jen se usmál. ,Nevím, jestli se jim to líbilo. Ale kvůli tomu, že jsem je mlátil, mě nikdy neopustily.’ Oba jsme se zasmáli.“ Takové machistické hrubosti by se v dnešní kýčovité queer literatuře asi těžko objevily.
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V ovzduší se po celou dobu tohoto pokojového románku vznáší návrat Helly. Vysvobodí Davida z nákazy homosexualitou a vrátí ho do normálního, spořádaného života? Dokonce mu otec konečně pošle peníze, neboť ho syn informuje o Helle a o tom, že se chtějí vzít. Stejně jako se ve vzduchu dlouho vznáší předzvěst Hellina znovuzjevení se na scéně, je zde rovněž cítit předzvěst tragédie: „Giovanni si o sobě namlouval, že je věcný, kdežto já ne, a že mě učí tvrdá fakta o životě. Pro něj bylo velmi důležité se takhle cítit; to proto, že kdesi v hloubi tušil, že já, též v hloubi, se mu se vší silou bezmocně bráním.“
David se snaží a na návrat k Helle trénuje: „K Sue jsem přistupoval, jako by byla pracovní úkol, úkol, který je třeba nezapomenutelným způsobem splnit. Kdesi hluboko uvnitř sebe jsem si uvědomoval, že jí provádím něco naprosto odporného a že se stalo věcí mé cti nedat tuhle skutečnost příliš najevo.“
Rozštěpenost nicméně nacházíme i uvnitř navrátivší se Helly. Můžeme ji vnímat jako ženu mající vlastní touhy, jež je však v současném světě nesnadné naplnit: „ ,Pro ženu je podle mě muž vždycky cizím člověkem. A je něco děsivého na tom, být vydána na milost cizímu člověku… Ty se možná směješ,’ opáčila pobaveně, ,ale na tom, co říkám, něco je. Začala jsem si to uvědomovat ve Španělsku – že nejsem svobodná, že nemůžu být svobodná, dokud se neprovdám –, ne, dokud se neoddám někomu.“
Ano, vypadá to, že moderní žena nám skandálně přiznává, že svobodné naplnění jejích představ ve skutečnosti spočívá v dobrovolném odevzdání se: „Víš, já vlastně vůbec nejsem ta emancipovaná holka, jak se tvářím. Prostě chci mít chlapa, co za mnou každý den přijde domů. Chci mít možnost spát s chlapem, aniž bych se bála, že mě zbouchne. Sakra, vlastně chci, aby mě zbouchnul. Chci mít děti. Svým způsobem je to to jediné, k čemu se hodím.“
Jenže tím, že se vezmou a budou šťastní až do smrti, Giovanniho pokoj pochopitelně nekončí…
Průkopnická záležitost
Giovanniho pokoj totiž i po sedmdesáti letech zůstává živým dílem především proto, že není tak povrchní a tendenční, aby se jednalo o plakátovou „průkopnickou queer záležitost“. Ukazuje, jak jsme neustále nejistí, a to hlavně ve chvílích, kdy předstíráme, že víme. A jak vždy s odstupem času akorát vidíme, jak jsme byli hloupí – což bohužel vůbec neznamená, že nebudeme hloupí znovu.
Román Jamese Baldwina je tedy políčkem současnému trendu škatulkování literatury na tu správnou a na tu špatnou podle toho, jakým tématem se zabývá bez ohledu na estetickou hodnotu. A dále zrcadlí, jak je směšné, že si mnozí mladí myslí, že přinášejí cosi nového – a přitom pouze chtějí maloměšťácky šokovat. Například letošní laureátka Ceny Jiřího Ortena Nela Bártová je schopná zcela vážně pronést: „Píšu o tom, protože je to všudypřítomné. A už mě nebaví dělat, že ne. Chci psát o tom, že se v této společnosti fetuje, šuká a chlastá.“ Mockrát děkujeme nespoutané umělkyni, to jsme dosud netušili…
Už chápete, proč mohl Giovanniho pokoj v klidu sedmdesát let čekat na český překlad? Protože nejde o dílko s módně krátkým dechem, nýbrž o román prokazující svou modernitu. Stejně nedávno zafungoval český překlad Zakázaného deníku (1952) Alby de Céspedes. Pro mnohé je přitažlivý svým feminismem, avšak to je jen jeden z mnoha aspektů. To by na dobrý román totiž nestačilo.
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