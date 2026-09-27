Narodil se 17. září 1910 v rodině továrního mistra v tehdy ještě samostatném Králově Poli (od roku 1919 součást Brna). Po vzniku republiky rodina přestoupila od katolické k nově založené Československé církvi. Otmar vychodil obecnou školu, měšťanku a v roce 1927 začal studovat na české obchodní akademii v Brně, kde 16. června 1931 složil zkoušku dospělosti. Jeho velkou zálibou bylo cvičení v Sokole.
Na podzim téhož roku nastoupil prezenční vojenskou službu u Pěšího pluku 24 ve Znojmě. Jako abiturient byl poslán do záložní důstojnické školy 6. divize, do jejíž sestavy byl pluk začleněn. Během základní služby byl zařazen mimo jiné jako instruktor nováčků, velitel družstva a velitel čety, naposledy u 3. polní roty. Na Nový rok 1933 byl jmenován do první důstojnické hodnosti a o dva týdny později propuštěn do civilu.
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Během následujících dvou let pracoval jako soukromý úředník, prvního červencového dne roku 1935 ale znovu nastoupil do armády. V hodnosti podporučíka, resp. od 1. ledna 1936, poručíka, se stal „důstojníkem v další činné službě“, tedy vojákem z povolání. Sloužil znovu u svého starého pluku ve Znojmě. Byl velitelem čety, přechodně velel i rotě a od dubna 1938 působil jako mladší zpravodajský důstojník pluku. Jako voják byl svými nadřízenými hodnocen jen v superlativech.
V této zodpovědné funkci jej zastihlo i vyostření sudetské krize na sklonku léta téhož roku. Jižně od Znojma začaly útoky oddílů Sudetoněmeckého Freikorpsu (teroristické organizace složené z německých uprchlíků z ČSR) s velkou intenzitou již 20. září 1938. O dva dny později se jeho příslušníkům podařilo dobýt celnici v Hnanicích a zmocnit se celé obce.
Podle pozdějších hlášení jim zde pomáhali i ozbrojenci z řad německé celní stráže a dokonce SS. Příslušníci Stráže obrany státu však po velmi krátké době přešli do protiútoku. K pohotovostní jednotce se z titulu své funkce připojil i poručík Chlup. Během dobývání celního úřadu byl nad ránem 22. září 1938 zasažen do hlavy a na místě zemřel.
O čtyři dny později byl pohřben v Králově Poli. U jeho rakve promluvil brněnský starosta Rudolf Spazier, sám budoucí dlouholetý vězeň nacistických koncentračních táborů. Po skončení války byl por. Chlup „in memoriam“ povýšen až do hodnosti štábního kapitána. Jeho památku dnes připomíná např. pomník na místě jeho smrti, nebo náměstí ve Znojmě nesoucí jeho jméno.