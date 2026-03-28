Poklad, který je třeba vykopat. Co nám dnes může říct poezie Otokara Březiny?

Co o Otokaru Březinovi vlastně víme? Básník z učebnic. Ale co dál? Pokud už si k němu něco vybavíme, s jistým pubertálním nádechem to bude jeho občanské jméno Václav Jebavý, které vstoupilo do (pop)kultury nezávisle na svém nositeli:
Nevím, proč Březina nezůstal Jebavý, může snad krásnější jméno chtít poéta?
Tak veršoval už J. H. Krchovský. A nezareagovat nemohl ani Jára Cimrman – to když se při jiné příležitosti pozastavoval nad dobovou módou košatých básnických pseudonymů: „Prosím, když se někdo jmenuje Václav Jebavý a chce být básníkem symbolistou, nedivím se, že píše pod jménem Otokar Březina. I když nevím, co mu vadilo na jméně Václav.“ Ale co o něm víme doopravdy?
Březina erotiku úplně neruší, spíš ji přenáší do jiné roviny. Nejde o tělesnost v klasickém smyslu, ale směřuje ke spojení. Ten pohyb je přítomný v samotném jazyce jeho básní – ve snaze překlenout vzdálenosti, překročit hranice, propojit zdánlivě oddělené věci.