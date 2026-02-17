Otravu jedovatým šípem vyřešíte vlastním trusem. Tahle zbraň se užívala už před 60 tisíci lety

Martin Rychlík
Nový objev z jihoafrické lokality Umhlatuzana posouvá díky mikrochemické analýze historii otrávených projektilů o desítky tisíc let dál. Nyní už víme, že šípové jedy užívali nejen afričtí Sanové, ale též japonští Ainové či Dajakové ve foukačkách. Amazonské indiány proslavilo kurare.
Sanové (zastarale Křováci) odedávna nanášeli jedy na šípy.

Otrávené šípy létaly i v pravěku.
Je to srdcervoucí osud. Hlavní hrdinka westernového seriálu 1883, mladá a krásná Elsa Duttonová, sleduje pobíjení osadníků, surové skalpování a sama je v bitvě s indiány zasažena šípem vstřeleným přes její bělostné šaty do břicha. Přestože nejde o závažné zranění, v dalším průběhu opusu z Sheridanova yellowstonského univerza se dozvídáme, že nativní válečníci své střely záměrně namáčeli do hnoje či špíny, aby v těle protivníků způsobovaly infekci, otravu čili sepsi a následné úmrtí. Smrt dostihne v Montaně i sedmnáctiletou slečnu.

Jak to bývalo doopravdy? Severoameričtí indiáni skutečně zvyšovali smrtící účinek svých zbraní, nicméně opravdové jedové šípy – jak si je představujeme – mívali hlavně algonkinští Menominíové (vlastním jménem Mamaceqtaw čili Lidé), kmen z oblasti Michiganu a Wisconsinu.

„Menominíové patří k nemnoha kmenům, jimž je v Severní Americe připisováno užití jedů na šípech, kdy konce namáčeli v chřestýším jedu. Walter J. Hoffman, který o nich psal (1896), uváděl, že je ,bezpečnější stát před indiánskou ručnicí na vzdálenost osmdesáti yardů než být stejně daleko od indiána vyzbrojeného lukem a šípem’,“ citují Reginald a Gladys Laubinovi v klíčové monografii o lukostřelbě American Indian Archery (1990).

Šípové jedy z oměje (aconitum) ovšem znali i Ainové z Hokkaidó, kteří je užívali dokonce v boji s medvědy pro oslabení líté šelmy; zmiňují je už antičtí autoři u řady „barbarů“ (Plinius psával o jedech „pirátů“, Strabón o „smrtících jedech“ z Afriky a Indie, stejně jako Ailiános), další je zmiňují u Galů či Iberů. Posléze o nich vyprávějí i raní evropští cestovatelé z cest k „divochům“. Nyní však z lokality Umhlatuzana v JAR přišel šokující objev. Analýza deseti mikrolitů, štěpů uložených v muzejním depozitáři, prokázala, že úmyslně připravovaný jed lidé aplikovali na své hroty již 60 tisíc let před současností! Vědci Sven Isaksson, Anders Högberg a Marlize Lombardová zveřejnili toto odhalení v časopise Science Advances.

Jak se míchají dávné jedy

„Pomocí cílené mikrochemické a biomolekulární analýzy jsme identifikovali stopy toxických rostlinných alkaloidů na částech mikrolitů (štípaných kamenných nástrojích) ze skalní lokality Umhlatuzana v jihoafrické oblasti KwaZulu-Natal, které byly vyzdviženy z vrstev datovaných do doby před 60 tisíci lety. Nejpravděpodobnějším zdrojem jedu je Boophone disticha, tedy cibulovitá rostlina, jež je i historicky spojována s šípovými jedy. Pokud je nám známo, jde o první přímý doklad aplikace rostlinného jedu na hroty šípů v pleistocénu,“ uvádějí vědci s tím, že jde o doklad komplexního myšlení pravěkých lovců-sběračů.

A datum premiérového výskytu posunuli věru enormně. Pouze nepřímý doklad dřevěného „aplikátoru jedu“ pochází z éry před 24 tisíci lety (naleziště Border Cave, JAR), následně to jsou kostěnné hroty z další jihoafrické jeskyně, Kruger Cave (se stopami glykosidů, účinných na srdce, z éry 6700 let před současností). Evidentní šípový jed podobného ražení pak našli egyptologové v hrobce z doby před 4431 až 4000 lety. Nově vědci identifikovali zbytky buphanidrinu na pěti štěpech z deseti křemenů z Umhlatuzany, na jednom byla navíc ještě rezidua epibuphanisinu. Podle autorů drobné otrávené hroty nejspíše nezabily kořist rychle, ale oslabily ji natolik, že mohla být během dne či dvou vystopována a plně zužitkována.

Nám již známý cestovatel Odorico popisuje nejenom onen jedodárný strom (“opatřený trny“), ale rovněž i protijed, jímž mělo býti „lidské lejno vložené na místo bodnutí“.

„Dokazuje to pokročilé plánování, lovecké strategie i kauzální myšlení – což bývá velmi těžké prokázat u lidí, kteří žili před tak dávnou dobou, nicméně důkazy pro to jsou zjevnější každým dnem,“ komentoval novinku pro magazín Nature archeolog Justin Bradfield, expert z Johannesburské univerzity, jenž se na dané studii nepodílel. Ocenil výjimečné podmínky, za nichž se zbytky jedu tak dlouho uchovaly. Autoři navíc prozkoumali vzorky historických šípů z JAR i etnografických dokladů (zvláště z Thunbergovy kolekce kolem roku 1775), aby prokázali kontinuitu této praxe v oblasti.

Obecně vzato lidé v dějinách vyráběli rostlinné jedy jako neurotoxiny (včetně kurare v Amazonii), kardioglykosidy, působící na srdce (Dajakové do foukaček), živočišné neurotoxiny (sekrety žab v Kolumbii či Panamě), hmyzí toxiny (z larev třeba též Sany v Namibii), kombinované jedy s pojivy (afričtí Hadzové), dráždivé rostlinné toxiny (latexové pasty na Vanuatu) anebo „biologické jedy“ – hnis, hnůj, krev.

S vyloženě jedovatými, nějak otrávenými či záměrně zašpiněnými šípy a šipkami se setkávali Evropané při cestách světem. Stalo se tak též Odoriku z Pordenone, mnichu možná i českého původu, jenž vykonal cesty širou Asií až na dvůr velkého chána hned počátkem 13. století. Františkán známý též jako „Oldřich Čech“ zavítal kromě Tibetu i do jihovýchodní Asie, asi na Borneo, obývané dajackými kmeny.

„Všichni muži z tohoto místa, většina z nich, jsou korzáři a válečníci. Když jdou do bitvy, nesou si trubku z rákosu dlouhou jeden krok a na konec trubky upevňují velkou a ostrou jehlu napuštěnou jedovatou šťávou z jistého stromu. A když chtějí napadnout nepřítele, fouknou do trubky, jako se to dělá u nás (v Itálii) s ferabuzou, kterou jiní nazývají foukačka, a při fouknutí jehla prudce vyletí jako šípy,“ psal Odorik v prvním tištěném vydání díla O neznámých věcech čili Popis východních krajů (Argo 2024), jehož nový překlad jsme tu loni čtenářům LN Orientace důkladně představili.

Odorico popisuje nejenom onen jedodárný strom (“opatřený trny“), ale rovněž i protijed, jímž mělo býti „lidské lejno vložené na místo bodnutí“. Jed na šipkách byl tak prudký a bojovníci bývali takřka nazí, takže „by jich zemřelo ještě víc, kdyby u sebe všichni neměli lidské lejno rozpuštěné v nádobce; jakmile je někdo zraněn, neprodleně si jím napustí a pomaže ránu a tím se okamžitě vyléčí“.

Takové nestrávené zbytky, bezoáry (z perského pád zahr ve významu „protijed“), nejběžněji z přežvýkavců, sloužily jakožto medikament proti otravě i v jiných společnostech. Ve starším českém převodu Odorika (1962), který vycházel z jiné edice, se píše o foukačkách „delších než výška muže“ a otrávených ostnech, jež zasaženému způsobily nevyhnutelně smrt, pakliže si nevezme „lidské lejno, nezředí je s vodou a tento nápoj nevypije“, což se prý dělo na ostrově „blízko země Jaua“ (Jáva), místními zvaném Talamasin či Paten.

Delší než loket

Různě dlouhé foukačky s jedem – nejčastěji však na lov, nikoli boj – užívala řada dalších etnik jihovýchodní Asie. Mořeplavec Antonio Pigaffeta, jenž se plavil s Magalhãesem, píše krátce po jeho smrti na Filipínách při střetu v dubnu 1521 o lidech z Pulaoanu (dnes filipínský Palawan). Ti chodili nazí a měli „foukačky s dřevěnými šípy, dlouhými více než loket; některé vypadají jako harpuny, jiné mají špičky z rybích kostí a další jsou zakončeny otrávenými bambusovými hroty“, popisuje Pigaffeta ve Zprávě o první cestě kolem světa (1524, česky 2004), když dodává, že píšťaly mívaly na konci ostré bodlo, a když nositeli došly šípy, užíval je k boji nablízko.

Z pozdější etnografie rovněž víme, že i negritské populace „trpasličích“ Semangů v Malajsii mívaly foukačky až sedm stop dlouhé, které dokázaly přesně „vystřelit šipku s jedovou šťávou ze stromu upas až na 25 yardů“, referoval George P. Murdock.

Indiáni a fenomén kurare

Další typickou oblastí, jež proslula užíváním šípových jedů, byla Jižní Amerika. Už hugenot Jean de Léry, jenž v 16. století putoval světadílem, píše ve slavném opusu Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove (1578, česky 1957) s obdivem o tupinambijských lucích a šípech: „Mají lučiště, kterýmž orapats říkají, z takového dřeva červeného neb černého udělaná. Ta pak jejich lučiště naše netoliko v dlouhosti, ale i v tlustosti převyšují, že jich ani ohnouti, ani natáhnouti žádný z nás nemohl (...) Střely mají lokte zdýli; ze tří kusů se v hromadu skládá.“

O užívání jedů mezi indiány jistě věděl, byť u popisovaných Tupinambů zmiňuje trochu jiné „toxické“ řešení: „Na špic střely břídké jakési a náramně ostré kosti nasazují. Někdy pak kus třtiny vysušené a na dlaň zdýli zvostřené, někdy pak konec kosti od vocasu ryby raja řečené, kteráž, jak sem jinde pověděl, velmi jest jedovatá,“ uváděl de Léry.

Ještě starší zmínky pocházejí z Karibiku, kde už Peter Martyr d’Anghiera po roce 1511 referuje o „šípech s tekutým jedem“. A sir Walter Raleigh v popisech objevování Guyany a Orinoka (1595, spis 1596) hovoří o domorodém jedu zvaném urari či ourari, což je varianta obávaného kurare, jež indiáni míchali v různých variantách z kulčiby jedodárné i dalších složek. Tmavá, hořká substance se nanášela na šípy i drobné šipky do foukaček; po průniku do krve způsobuje paralýzu a smrt zástavou dechu.

Nativní lovci je ukládali do tubusů, tykví či nádob. Jde o trvanlivý jed: v roce 2006 publikovali čeští lékaři a amerikanistky článek v časopise Vesmír, jímž doložili, že různé vzorky kurare z Náprstkova muzea byly biologicky účinné po 34, 39, a dokonce i 112 letech od pořízení E. S. Vrázem.

Autor je vědecký novinář, působí na Univerzitě Karlově a v Nadaci Neuron. Nově vydal knihu Dějiny skalpování (2025).

