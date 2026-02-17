Otravu jedovatým šípem vyřešíte vlastním trusem. Tahle zbraň se užívala už před 60 tisíci lety

Je to srdcervoucí osud. Hlavní hrdinka westernového seriálu 1883, mladá a krásná Elsa Duttonová, sleduje pobíjení osadníků, surové skalpování a sama je v bitvě s indiány zasažena šípem vstřeleným přes její bělostné šaty do břicha. Přestože nejde o závažné zranění, v dalším průběhu opusu z Sheridanova yellowstonského univerza se dozvídáme, že nativní válečníci své střely záměrně namáčeli do hnoje či špíny, aby v těle protivníků způsobovaly infekci, otravu čili sepsi a následné úmrtí. Smrt dostihne v Montaně i sedmnáctiletou slečnu.
Jak to bývalo doopravdy? Severoameričtí indiáni skutečně zvyšovali smrtící účinek svých zbraní, nicméně opravdové jedové šípy – jak si je představujeme – mívali hlavně algonkinští Menominíové (vlastním jménem Mamaceqtaw čili Lidé), kmen z oblasti Michiganu a Wisconsinu.
„Menominíové patří k nemnoha kmenům, jimž je v Severní Americe připisováno užití jedů na šípech, kdy konce namáčeli v chřestýším jedu. Walter J. Hoffman, který o nich psal (1896), uváděl, že je ,bezpečnější stát před indiánskou ručnicí na vzdálenost osmdesáti yardů než být stejně daleko od indiána vyzbrojeného lukem a šípem’,“ citují Reginald a Gladys Laubinovi v klíčové monografii o lukostřelbě American Indian Archery (1990).
Šípové jedy z oměje (aconitum) ovšem znali i Ainové z Hokkaidó, kteří je užívali dokonce v boji s medvědy pro oslabení líté šelmy; zmiňují je už antičtí autoři u řady „barbarů“ (Plinius psával o jedech „pirátů“, Strabón o „smrtících jedech“ z Afriky a Indie, stejně jako Ailiános), další je zmiňují u Galů či Iberů. Posléze o nich vyprávějí i raní evropští cestovatelé z cest k „divochům“. Nyní však z lokality Umhlatuzana v JAR přišel šokující objev. Analýza deseti mikrolitů, štěpů uložených v muzejním depozitáři, prokázala, že úmyslně připravovaný jed lidé aplikovali na své hroty již 60 tisíc let před současností! Vědci Sven Isaksson, Anders Högberg a Marlize Lombardová zveřejnili toto odhalení v časopise Science Advances.
Jak se míchají dávné jedy
„Pomocí cílené mikrochemické a biomolekulární analýzy jsme identifikovali stopy toxických rostlinných alkaloidů na částech mikrolitů (štípaných kamenných nástrojích) ze skalní lokality Umhlatuzana v jihoafrické oblasti KwaZulu-Natal, které byly vyzdviženy z vrstev datovaných do doby před 60 tisíci lety. Nejpravděpodobnějším zdrojem jedu je Boophone disticha, tedy cibulovitá rostlina, jež je i historicky spojována s šípovými jedy. Pokud je nám známo, jde o první přímý doklad aplikace rostlinného jedu na hroty šípů v pleistocénu,“ uvádějí vědci s tím, že jde o doklad komplexního myšlení pravěkých lovců-sběračů.
A datum premiérového výskytu posunuli věru enormně. Pouze nepřímý doklad dřevěného „aplikátoru jedu“ pochází z éry před 24 tisíci lety (naleziště Border Cave, JAR), následně to jsou kostěnné hroty z další jihoafrické jeskyně, Kruger Cave (se stopami glykosidů, účinných na srdce, z éry 6700 let před současností). Evidentní šípový jed podobného ražení pak našli egyptologové v hrobce z doby před 4431 až 4000 lety. Nově vědci identifikovali zbytky buphanidrinu na pěti štěpech z deseti křemenů z Umhlatuzany, na jednom byla navíc ještě rezidua epibuphanisinu. Podle autorů drobné otrávené hroty nejspíše nezabily kořist rychle, ale oslabily ji natolik, že mohla být během dne či dvou vystopována a plně zužitkována.
Nám již známý cestovatel Odorico popisuje nejenom onen jedodárný strom (“opatřený trny“), ale rovněž i protijed, jímž mělo býti „lidské lejno vložené na místo bodnutí“.
„Dokazuje to pokročilé plánování, lovecké strategie i kauzální myšlení – což bývá velmi těžké prokázat u lidí, kteří žili před tak dávnou dobou, nicméně důkazy pro to jsou zjevnější každým dnem,“ komentoval novinku pro magazín Nature archeolog Justin Bradfield, expert z Johannesburské univerzity, jenž se na dané studii nepodílel. Ocenil výjimečné podmínky, za nichž se zbytky jedu tak dlouho uchovaly. Autoři navíc prozkoumali vzorky historických šípů z JAR i etnografických dokladů (zvláště z Thunbergovy kolekce kolem roku 1775), aby prokázali kontinuitu této praxe v oblasti.
Obecně vzato lidé v dějinách vyráběli rostlinné jedy jako neurotoxiny (včetně kurare v Amazonii), kardioglykosidy, působící na srdce (Dajakové do foukaček), živočišné neurotoxiny (sekrety žab v Kolumbii či Panamě), hmyzí toxiny (z larev třeba též Sany v Namibii), kombinované jedy s pojivy (afričtí Hadzové), dráždivé rostlinné toxiny (latexové pasty na Vanuatu) anebo „biologické jedy“ – hnis, hnůj, krev.
S vyloženě jedovatými, nějak otrávenými či záměrně zašpiněnými šípy a šipkami se setkávali Evropané při cestách světem. Stalo se tak též Odoriku z Pordenone, mnichu možná i českého původu, jenž vykonal cesty širou Asií až na dvůr velkého chána hned počátkem 13. století. Františkán známý též jako „Oldřich Čech“ zavítal kromě Tibetu i do jihovýchodní Asie, asi na Borneo, obývané dajackými kmeny.
„Všichni muži z tohoto místa, většina z nich, jsou korzáři a válečníci. Když jdou do bitvy, nesou si trubku z rákosu dlouhou jeden krok a na konec trubky upevňují velkou a ostrou jehlu napuštěnou jedovatou šťávou z jistého stromu. A když chtějí napadnout nepřítele, fouknou do trubky, jako se to dělá u nás (v Itálii) s ferabuzou, kterou jiní nazývají foukačka, a při fouknutí jehla prudce vyletí jako šípy,“ psal Odorik v prvním tištěném vydání díla O neznámých věcech čili Popis východních krajů (Argo 2024), jehož nový překlad jsme tu loni čtenářům LN Orientace důkladně představili.
Odorico popisuje nejenom onen jedodárný strom (“opatřený trny“), ale rovněž i protijed, jímž mělo býti „lidské lejno vložené na místo bodnutí“. Jed na šipkách byl tak prudký a bojovníci bývali takřka nazí, takže „by jich zemřelo ještě víc, kdyby u sebe všichni neměli lidské lejno rozpuštěné v nádobce; jakmile je někdo zraněn, neprodleně si jím napustí a pomaže ránu a tím se okamžitě vyléčí“.
Takové nestrávené zbytky, bezoáry (z perského pád zahr ve významu „protijed“), nejběžněji z přežvýkavců, sloužily jakožto medikament proti otravě i v jiných společnostech. Ve starším českém převodu Odorika (1962), který vycházel z jiné edice, se píše o foukačkách „delších než výška muže“ a otrávených ostnech, jež zasaženému způsobily nevyhnutelně smrt, pakliže si nevezme „lidské lejno, nezředí je s vodou a tento nápoj nevypije“, což se prý dělo na ostrově „blízko země Jaua“ (Jáva), místními zvaném Talamasin či Paten.
Delší než loket
Různě dlouhé foukačky s jedem – nejčastěji však na lov, nikoli boj – užívala řada dalších etnik jihovýchodní Asie. Mořeplavec Antonio Pigaffeta, jenž se plavil s Magalhãesem, píše krátce po jeho smrti na Filipínách při střetu v dubnu 1521 o lidech z Pulaoanu (dnes filipínský Palawan). Ti chodili nazí a měli „foukačky s dřevěnými šípy, dlouhými více než loket; některé vypadají jako harpuny, jiné mají špičky z rybích kostí a další jsou zakončeny otrávenými bambusovými hroty“, popisuje Pigaffeta ve Zprávě o první cestě kolem světa (1524, česky 2004), když dodává, že píšťaly mívaly na konci ostré bodlo, a když nositeli došly šípy, užíval je k boji nablízko.
Z pozdější etnografie rovněž víme, že i negritské populace „trpasličích“ Semangů v Malajsii mívaly foukačky až sedm stop dlouhé, které dokázaly přesně „vystřelit šipku s jedovou šťávou ze stromu upas až na 25 yardů“, referoval George P. Murdock.
Indiáni a fenomén kurare
Další typickou oblastí, jež proslula užíváním šípových jedů, byla Jižní Amerika. Už hugenot Jean de Léry, jenž v 16. století putoval světadílem, píše ve slavném opusu Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove (1578, česky 1957) s obdivem o tupinambijských lucích a šípech: „Mají lučiště, kterýmž orapats říkají, z takového dřeva červeného neb černého udělaná. Ta pak jejich lučiště naše netoliko v dlouhosti, ale i v tlustosti převyšují, že jich ani ohnouti, ani natáhnouti žádný z nás nemohl (...) Střely mají lokte zdýli; ze tří kusů se v hromadu skládá.“
O užívání jedů mezi indiány jistě věděl, byť u popisovaných Tupinambů zmiňuje trochu jiné „toxické“ řešení: „Na špic střely břídké jakési a náramně ostré kosti nasazují. Někdy pak kus třtiny vysušené a na dlaň zdýli zvostřené, někdy pak konec kosti od vocasu ryby raja řečené, kteráž, jak sem jinde pověděl, velmi jest jedovatá,“ uváděl de Léry.
Ještě starší zmínky pocházejí z Karibiku, kde už Peter Martyr d’Anghiera po roce 1511 referuje o „šípech s tekutým jedem“. A sir Walter Raleigh v popisech objevování Guyany a Orinoka (1595, spis 1596) hovoří o domorodém jedu zvaném urari či ourari, což je varianta obávaného kurare, jež indiáni míchali v různých variantách z kulčiby jedodárné i dalších složek. Tmavá, hořká substance se nanášela na šípy i drobné šipky do foukaček; po průniku do krve způsobuje paralýzu a smrt zástavou dechu.
Nativní lovci je ukládali do tubusů, tykví či nádob. Jde o trvanlivý jed: v roce 2006 publikovali čeští lékaři a amerikanistky článek v časopise Vesmír, jímž doložili, že různé vzorky kurare z Náprstkova muzea byly biologicky účinné po 34, 39, a dokonce i 112 letech od pořízení E. S. Vrázem.
Autor je vědecký novinář, působí na Univerzitě Karlově a v Nadaci Neuron. Nově vydal knihu Dějiny skalpování (2025).