V duchu svého učitele. Plečnikův žák Rothmayer navrhl jen několik staveb, jde ale o mistrovská díla

Zdeněk Lukeš
Pohled Zdeňka Lukeše   13:30
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Dům a zahrada. Pohled za zahrady na severní fasádu Rothmayerova domku z let...

Dům a zahrada. Pohled za zahrady na severní fasádu Rothmayerova domku z let 1928–1929 na břevnovských Bateriích v Praze. | foto: Zdeněk Lukeš

Letní vilka sochaře a kovotepce Otakara Hatleho v Káraném. Jde o první...
Průčelí Rothmayerova domu na Břevnově.
Rothmayerův projekt vinohradského kostela
Pohled do zahrady Rothmayerova domu.
12 fotografií
Posledně jsme si představili projektanta Otta Rothmayera (1892–1966), žáka Jožeho Plečnika z uměleckoprůmyslové školy, od jehož úmrtí uplyne v září šedesát let. Dnes budeme v představování jeho prací pokračovat.

Minule byly tématem pomníky navržené Rothmayerem pro Ondřejov a také Pražský hrad, kde architekt dohlížel na provádění úprav podle projektu svého učitele.

Na Hradě od roku 1930 pracoval Rothmayer také samostatně, byť v intencích díla Plečnikova. To však bude téma propříště. Dnes se podíváme podrobněji na jeho práce, které s Pražským hradem, potažmo s rezidencí prezidenta Masaryka v Lánech nijak nesouvisí.

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Není jich mnoho, hradní činnost mu zabrala hodně času a po nuceném odchodu v roce 1952 už Rothmayer nemohl ani učit na umprumu, ani – jako persona non grata – nedostával architektonické zakázky. Věnoval se proto drobným úkolům, jako byly výstavní instalace.

Drobné práce

Přesto po něm zůstalo několik důležitých projektů a realizací. Již v roce 1919 byla vypsána soutěž na druhý vinohradský chrám, který měl stát na náměstí Jiřího z Poděbrad. Té se zúčastnilo hned několik Plečnikových studentů z umprumu, mezi nimi i Rothmayer. A jeho kolegové získali nejvyšší ceny, dlužno dodat, že za projekty ve stylu svého učitele: první cenu získal Jindřich Merganc, druhou Alois Mezera. Porota nakonec doporučila, aby byl ke stavbě chrámu vyzván přímo Plečnik, který se soutěže nezúčastnil. Podpořili to i soutěžící, a tak byl osloven slovinský architekt, který se, jak víme, svého úkolu zhostil navýsost dobře.

První významnější Rothmayerovou realizací se stala letní vilka sochaře a kovotepce Otakara Hatleho v Káraném. Hatle byl jedním ze spolupracujících výtvarníků Jožeho Plečnika, ve své karlínské dílně vyráběl kovové prvky dle Plečnikova návrhu. Jeho dílem je např. kovový kohout umístěný na brance v ohradní zdi lánského parku, vedoucí ke kostelu. Stejného kohouta najdeme i na jedné stavbě v Plečnikově rodné Lublani.

Letní vilka sochaře a kovotepce Otakara Hatleho v Káraném. Jde o první významnější Rothmayerův projekt.

Bílý hranol letního domku byl umístěn na okraji lesa, prostá stavba byla ukončena střešní terasou. Hezkým motivem jsou kruhová okénka. Dům se bohužel v původní podobě nedochoval, v nedávné době byl zcela přestavěn.

Podobně dopadl i letní domek s ateliérem známé meziválečné avantgardní sochařky Hany Wichterlové ve Smržicích na Hané. Rothmayer byl přítelem Hany i jejího manžela, známého sochaře a profesora umprumu, Bedřicha Stefana a pomáhal jim upravit i zahrádku jejich pražského ateliéru pod Petřínem, kterou fotograficky zdokumentoval jejich společný kamarád Josef Sudek.

Osud tohoto ateliéru i zahrady je už nadějnější – nyní se opravuje a stane se součástí Galerie hlavního města Prahy, přístupný by měl být schodištěm z dětského hřiště na úpatí Petřína poblíž stanice lanovky.

Jako u učitele

Zbývá nám ten nejdůležitější objekt – vlastní domek Otta Rothmayera a jeho manželky textilní výtvarnice Boženy, který najdeme kousek od areálu pražské Ústřední vojenské nemocnice v ulici U Páté baterie 50 v katastru Břevnova.

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Byl vystavěn v letech 1928–1929, přičemž inspirací byl vlastní Plečnikův dům s ateliérem v Lublani a též domek losové akce u lublaňského stadionu, rovněž od Plečnika. Je to jednoduchá kostka se světle béžovou vápennou omítkou a střešní terasou, k níž je směrem do zahrady připojeno spirální schodiště, ukryté v symetricky umístěném válcovém rizalitu.

Rothmayerův dům je znovu prostá stavba, rovněž vnitřní vybavení je až spartánské. I v tom je vidět vliv architektova učitele. Přes to všechno jde o mimořádně působivé prostory, které je možno bez problému navštívit a prohlédnout, včetně dnes už legendární „kouzelné zahrádky“, skryté za vysokým živým plotem, kde vznikaly slavné snímky Josefa Sudka.

Rothmayerův syn domek odkázal městu Praze a po citlivé rekonstrukci ho dnes spravuje Muzeum Prahy. Na zahradě už bohužel nejsou židle a křesílka z roxorové oceli, které architekt původně navrhl pro terasy Tereziánského křídla Starého královského paláce na Pražském hradě, ale byly odmítnuty hradní správou, dnes jsou ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea.

Dům a zahrada. Pohled za zahrady na severní fasádu Rothmayerova domku z let 1928–1929 na břevnovských Bateriích v Praze.
Letní vilka sochaře a kovotepce Otakara Hatleho v Káraném. Jde o první významnější Rothmayerův projekt.
Průčelí Rothmayerova domu na Břevnově.
Rothmayerův projekt vinohradského kostela
12 fotografií

Zachovaly se tu však další artefakty: různé fragmenty z Pražského hradu nebo přírodní prvky, které architekt sestavoval do působivých kompozic, jak to viděl v lublaňském domě svého učitele, ale také skleněné nádoby bizarních tvarů jeho přítele skláře Reného Roubíčka.

Půvabným detailem Rothmayerovy vilky je červená tabulka s číslem popisným. Ta má, jak víme, standardizovaný formát a písmo, architekt si ale prosadil vlastní návrh s typickými číslicemi, které používal on a samozřejmě i jeho slavný učitel.

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