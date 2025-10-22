Rozesmívající plyn. Na sociálních sítích frčí nebezpečný trend, ve Švédsku už zakročili

Brnění, mravenčení, svědění nebo pálení na různých částech těla svědčící o poškození nervů, nejistá chůze, někdy dokonce upoutání na lůžko. To jsou následky těžké závislosti na oxidu dusném, s nimiž se u pacientů setkávají australští neurologové ze sydneyské kliniky Royal Prince Alfred Hospital.
Mladý chemik vyzkoušel oxid dusný sám na sobě a byl zaskočen rozjařenou náladou, jakou u něj vdechnutí plynu vyvolalo. Právě Davy je autorem označení „rozesmívající plyn“.
Než uživatelé drogy známé také jako rajský plyn skončili v péči lékařů, uvázli v jejích osidlech v průměru na tři čtvrtě roku. Denně přitom spotřebovávali kolem dvou set dávek plynu, někteří jich zkonzumovali za den až sedm set. Koncentrace oxidu dusného v tkáních klesá během pěti minut na polovinu, jeho účinek na lidský organismus je proto krátkodobý. Za rychlý návrat blažených pocitů další dávkou se ale platí až příliš vysoká cena.