Rozesmívající plyn. Na sociálních sítích frčí nebezpečný trend, ve Švédsku už zakročili

Jaroslav Petr
  9:00
Oxid dusný si jako rekreační droga získal oblibu už v 19. století. Inspiraci s jeho pomocí hledali i slavní čítankoví literáti. Dnes mu sociální sítě otevírají cestu k dětem a mládeži. Neznamená to však, že by s jeho pomocí přibývali geniální umělci. Zato se jeho vinou objevuje mnohem víc těžkých poškození zdraví.

Rajský plyn mladí často vdechují z balonků, jež se plní z malých kovových bombiček na výrobu šlehačky. | foto: Profimedia.cz

Brnění, mravenčení, svědění nebo pálení na různých částech těla svědčící o poškození nervů, nejistá chůze, někdy dokonce upoutání na lůžko. To jsou následky těžké závislosti na oxidu dusném, s nimiž se u pacientů setkávají australští neurologové ze sydneyské kliniky Royal Prince Alfred Hospital.

Mladý chemik vyzkoušel oxid dusný sám na sobě a byl zaskočen rozjařenou náladou, jakou u něj vdechnutí plynu vyvolalo. Právě Davy je autorem označení „rozesmívající plyn“.

Než uživatelé drogy známé také jako rajský plyn skončili v péči lékařů, uvázli v jejích osidlech v průměru na tři čtvrtě roku. Denně přitom spotřebovávali kolem dvou set dávek plynu, někteří jich zkonzumovali za den až sedm set. Koncentrace oxidu dusného v tkáních klesá během pěti minut na polovinu, jeho účinek na lidský organismus je proto krátkodobý. Za rychlý návrat blažených pocitů další dávkou se ale platí až příliš vysoká cena.

