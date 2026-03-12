Stop tloustnutí! Stop pití! Stop drogám! Zajistí to všechno jediná zázračná pilulka?

Ozempic

Jaroslav Petr
Léky, jako je Ozempic, se staly hitem, jakmile se ukázalo, že kromě cukrovky léčí také obezitu. Mají však ještě širší účinky. V poslední době do nich lékaři vkládají naděje také při léčbě závislosti na návykových látkách od alkoholu a nikotinu až po opiáty a kokain.

Poprvé, co jsem dospělý, jsem čistý. Neberu drogy ani nepiju alkohol. Těmito slovy se přiznal jeden pacient neuroložce Sue Grigsonové z Pennsylvania State University.

Výsledky zatím přinesly spíše zklamání. Dvě studie nezjistily zlepšení u Alzheimerovy choroby a podobně dopadla i menší studie zacílená na deprese.

Muž roky marně bojoval se závislostí. Nejprve propadl opiátům a následně léku, který mu měl od návyku pomoci. Zkoušel kdeco, ale marně. Pak narazil na článek o experimentech, jež prováděla Grigsonová na laboratorních potkanech. U zvířat nejprve vypěstovala návyk na těžké drogy, jako jsou heroin nebo fentanyl, a následně jim podávala semaglutid, známější pod obchodním označením Ozempic. Lék určený k léčbě cukrovky a obezity potkany závislosti zbavil. Muž se těmito pokusy na zvířatech inspiroval, užíval Ozempic a od návyku se osvobodil.

Příjemné podněty

Podobné příběhy se v posledních letech objevují na internetových fórech nebo ve zprávách stále častěji. Přicházejí od pacientů, kteří užívají semaglutid, známý rovněž pod označením Wegovy, nebo obdobný lék tirzepatid prodávaný jako Mounjaro či Zepbound. Nejen že se jim zlepšila cukrovka a shodili nadbytečná kila, ale přestali také kouřit, pít alkohol nebo brát drogy.

