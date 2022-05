Zakázaná přitažlivost. Co má společného čínský spisovatel Ťia Pching-wa s Bohumilem Hrabalem?

Tak už jsme zase tady, na planetě, kde se musí číst mezi řádky… Že to ale trvalo, co, nicméně dočkali jsme se. Opět jsme tam, kde kniha opravdu něco znamená a kde je její autor ctěn i těmi nejobyčejnějšími lidmi. Má to jediný háček. Zdá se, že něčeho takového lze dosáhnout pouze v atmosféře totalitního režimu, jenž občas něco povolí, ale především zakazuje.

V Číně dnes vládne podivná směs komunistického režimu a tržního hospodářství – velké obchody a malá lidská práva. Každopádně velká je čínská literatura, která přetéká přes hranice různými způsoby. Dostává se k nám čínská literatura oficiální, dostává se k nám čínská literatura exilová – za všechny romány nositele Nobelovy ceny za rok 2000 Kaa Sing-ťiena.

A dostává se k nám rovněž literatura v Číně zakázaná – tu reprezentuje rozsáhlý román Padlá metropol (1993) Ťia Pching-waa, jenž v překladu Denise Molčanova vydalo loni nakladatelství Dybbuk.