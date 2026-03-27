Fyzik Tom Marzin působí na Ithacké univerzitě v New Yorku. Pochází ale z francouzské Bretaně. Obyvatelé čarokrásného poloostrova mají v oblibě tenké palačinky zvané crêpe. Když byl Marzin doma na prázdninách, zaujalo ho jejich skládání. Všiml si, že pokud palačinky přeložíte jen malý kousek, vrátí se poměrně rychle zpátky. Když ji ale přehnete v půli, zůstane, jak je. Proces je zjevně přetahovaná mezi gravitací a pružností jídla.
Marzin se rozhodl skládání palačinek podrobit vědeckému studiu. Došel k velmi jednoduchému zákonu. Zveřejnil ho na setkání Americké fyzikální společnosti v Denveru ve státě Colorado. Jeho objev pak popsal magazín New Scientist.
Skládání palačinek podle Marzina řídí jedno číslo. Označil ho jako elasto-gravitační délku. Hodí se samozřejmě i pro jiné objekty. Příkladem jsou třeba tortilly nebo i kusy plastu.
Marzin napřed číslo odvodil. Pak svoji předpověď ověřil v laboratoři. Zrovna v případě crêpes ale narazil na problém. Palačinky jeho vlastní výroby byly pro seriózní vědecký výzkum nepoužitelné.
„Nedařilo se mi správně nastavit tloušťku,“ popsal. „Tak jsem požádal maminku, aby pokusy provedla ve Francii. Poprosil jsem ji, aby koupila posuvná měřítka, pravítka a pár crêpes od nějaké známé značky. Byly pravděpodobně vyrobené strojem, což zaručuje rovnoměrnou tloušťku. Zvládla to opravdu skvěle.“
Palačinka silná 0,9 milimetru se dá podle Marzinových výpočtů přeložit až čtyřikrát. Tortilla silná 1,5 milimetru už jen dvakrát. Její elasto-gravitační délka je totiž 3,4krát větší.