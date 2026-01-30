Jak žili „naši“ lovci mamutů. Nová kniha se dívá na paleolit v celé jeho šíři

Muzeum připomínající jeskyni lovců mamutů se nachází v Pavlově na Břeclavsku. Archeopark nabízí artefakty a možnost podívat se na práci archeologů přímo v nalezišti. | foto: ČTK/Václav Šálek

Martin Rychlík
Archeolog Jiří A. Svoboda vydal s kolegy „mamutí“ monografii, která navazuje na jeho svazky ohledně evoluce člověka i původu umění. Hloubková sonda zahrnuje nejen výrobu kamenných nástrojů, ale též poznatky přírodních věd – včetně archeogenetiky.

Archeologie je pozoruhodná věda. Odhaluje dějiny lidských společností z kusých zlomků, z torz, k čemuž takříkajíc od svého zrodu využívá typologických řad dávných nástrojů, projevů artefaktových kultur v nálezových kontextech.

„Představme si filatelistu, který je postaven před úkol sepsat dějiny 20. století. Zaznamená střídání státníků a opravné přetisky státních názvů, ideologické i kulturní priority dané společnosti, precizně popíše rozdíly v jemnosti rytiny a sytosti barvy, porovná plochu známky s počtem zoubků – nevím, nejsem filatelista a tenhle příklad je možná nadsazený, nesedí... Ale když jsem v sedmdesátých letech 20. století vstupoval do archeologie, psaly se paleolitické dějiny spíše jako dějiny mrtvých artefaktů (,pazourků’) než živých lidí. Jednotlivé typy, drasadla, škrabadla a rydla se jakoby ,geneticky’ vyvíjely, migrovaly a vzájemně se ovlivňovaly,“ píše profesor Jiří A. Svoboda v nově vydané kolektivní monografii Paleolit českých zemí: Proměny přírody, lidí a kultur (Academia 2025).

Dolní Věstonice, Pavlov či Předmostí patří i z pohledu světové archeologie k výjimečným lokalitám – a to nejen zásluhou uměleckých projevů.

Nejenže v objemné knize nechybí zájem o „živé lidi“ a jejich společenství, nechybí ani dávní brouci, vodní členovci, měkkýši a obratlovci včetně srstnatých nosorožců, velkých jeskynních medvědů a samozřejmě – i mamutů!

Autor se spolu s šesticí kolegů a dvou kolegyň snaží v báječně vypraveném díle předestřít pravěk a onu „dobu kamennou“ komplexně, holisticky a interdisciplinárně, aby byl obraz dávnověku co nejucelenější. A Svoboda má věru co říci.

