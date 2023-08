Přepište dějiny pravěku! Obyvatelé izraelské vesnice „předběhli dobu“ o tisíce let, měli domov a milovali šperky

Doporučujeme

Po miliony let naši předkové migrovali z místa na místo a nevěděli, co je to domov. Usazení na jednom místě pro ně znamenalo zásadní zlom. Vědci ho spojovali se vznikem zemědělství a tzv. neolitickou revolucí. Nové archeologické objevy odhalují podstatně komplikovanější příběh.