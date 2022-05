Na lidstvo se řítí další pandemie. Vědci hledají způsob, jak zabránit nejhorším škodám

Riziko pandemií zcela nových infekčních chorob visí nad lidstvem jako příslovečný Damoklův meč. Těmito onemocněními se člověk ve třech čtvrtinách případů nakazí od zvířat, přičemž ze sedmdesáti procent jsou zdrojem infekce živočichové volně žijící. A virologové odhadují, že se v přírodě vyskytuje 1,6 milionu vědě doposud neznámých virů. Nepochybně jsou mezi nimi i takové, které dokážou nakazit člověka a vyvolat novou pandemii.

V posledních třech desetiletích jsme se s nějakou novou infekční chorobou střetli v průměru jednou ročně, podle prognóz epidemiologů se však budou nové infekční choroby objevovat stále častěji. Svou roli tu sehraje i globální oteplení: zvířata na něj reagují přesunem do oblastí, kde je následky změny klimatu tolik netrápí. Někde se uchýlí do vyšších nadmořských výšek, jinde směrem k pólům. Při tomto velkém zvířecím stěhování se dostanou do kontaktu druhy, které doposud žily izolovaně, a tak mezi nimi snadno může dojít k přeskoku viru a vzniku nových ohnisek nákazy pro člověka.