Panelstory jako víno! Bez bláta, uniformity a stereotypu

Minule jsme se na tomto místě podívali na přestavbu historických domů; šlo o budovy, za jejichž fasádou se skrývala cihla. Teď se podíváme na proměny, ve kterých hraje hlavní roli panel. Paneláky kdysi znamenaly moderně vybavenou domácnost s mnoha přednostmi, dnes jsou úspěšné zejména kvůli ceně. V Česku rostou ceny prakticky všech nemovitostí, byt v paneláku ale stále vychází levněji než bydlení v novostavbě.
|
Znovu v plném lesku II. Co všechno se v posledních letech podařilo v Praze zachránit
Dávno už to přitom v takovém bytě nemusí vypadat jako dřív. Totam je jádro z umakartu, dlouhé chodby a stejné dispozice v každém patře. V posledních letech vzniklo hned několik rekonstrukcí, které nejen samotné byty, ale i celé domy proměnily k nepoznání. Tady jsou konkrétní přeměny: někde se bouralo hodně, někdy k proměně stačily detaily.
Když stačí málo
Mohlo by se zdát, že proměna celého domu musí nutně znamenat obří rekonstrukci. Není tomu tak. A hned se o tom přesvědčíme.
Před čtyřmi lety dokončil ateliér re: architekti projekt panelového domu. Původní ambice byly mnohem větší: uvažovalo se o střešní nástavbě, která by nakonec zaplatila i zásahy na existujícím domě, což obnášelo celkovou rekonstrukci, vybudování výtahu nebo rozšíření lodžií. Následovalo však něco, o čem by dost možná mohlo vzniknout pokračování filmu Jiřího Havelky Vlastníci; něco, co se odehrává na skoro každé schůzi družstva. Některým lidem z domu v pražské Hostivaři se plány vedení společenství vlastníků jednotek (SVJ) nelíbily, jiní si přáli, aby se nestalo vůbec nic, padla spousta odvolání, proběhlo spoustu schůzí, hodiny prezentací. Další naopak projekt podporovali, ale nestačilo to. Z původních plánů nakonec sešlo.
„Skončili jsme se subtilním zásahem, který zvyšuje užitnou i tržní hodnotu všech bytů,“ popsal architekt David Pavlišta. Co přesně se stalo? Re: architekti rozšířili lodžie.
Podařilo se však jít mírnější formou. „Skončili jsme se subtilním zásahem, který zásadně zvyšuje užitnou i tržní hodnotu všech bytů,“ popsal architekt David Pavlišta. Co přesně se stalo? Re: architekti rozšířili lodžie. Z původní hloubky, běžné pro panelákové domy, tedy 1,1 metru, udělali architekti metry dva.
Výsledkem je samozřejmě přidaná hodnota pro každý byt, které měly navíc dřív dva oddělené balkony, jež se proměnou propojily. Kromě toho se ale změnil výraz domu: najednou už nepůsobí jako klasický panelák. „Domnívám se, že se nám podařilo vystihnout silnou stránku paneláku a dál s ní pracovat. Vizuálně je jižní fasáda zcela nová, užitně se z minibalkonu stává prostor, kam se vejde pohodlné sezení či jídelní stůl,“ popisuje Pavlišta.
Šlo přitom o docela malou změnu, až na výjimky nebyla dotčena původní konstrukce domu. Těmi výjimkami bylo vybourání některých parapetů. Lidé si pak mohli sami zvolit, jaký chtějí mít přímý vstup do lodžie, materiál podlahy – modřín anebo dřevoplast, měli také možnost parapety snížit. Unifikované jsou stropy, které jsou ocelobetonové. Lodžie jsou pak také připravené na případné zasklení.
Hrdost na něco výjimečného
Zásadní byla v celém příběhu role předsedkyně družstva, která se nevzdala, vše projednávala s jednotlivými vlastníky, až se nakonec podařilo najít shodu. Výsledkem je kromě zhodnocení jednotlivých bytů také finále České ceny za architekturu v roce 2023. „Rozšíření balkonů působí v tomto kontextu jako přirozená součást vývoje domu, kdy nová vrstva citlivě respektuje tektoniku původního obytného bloku,“ uvedla porota s tím, že poměr energie vynaložené na realizaci záměru k samotné hodnotě investice je pravděpodobně nejvyšší ze všech nominací. „Byli jsme svědky hrdosti obyvatel na vlastnictví něčeho výjimečného. Tento pocit snad bude pokračovat jako pozitivní vlnový efekt, přesahující hranice budovy,“ dodala porota.
|
Kavárnu na hlavním nádraží zná snad každý. Ale Fanta je podepsán i pod dalšími stavbami
Řešení lodžií bylo připravováno na míru konkrétnímu domu, podle Pavlišty lze ale po dílčích úpravách aplikovat i na další panelové domy. Inu, pokud by nějací vlastníci měli zájem…
Vlastní pokoje
Z Hostivaře se teď přesuňme na Jarov. I tady byli vlastníci nespokojení, byť jinak. Čtyřčlenné rodině přestal jejich byt v panelákovém domě v Praze 3 vyhovovat, začal jí být příliš malý. Hlavní problém byl, že bylo nutné přidat jeden pokoj navíc. Rodina si na pomoc přizvala architektky Kateřinu Hodkovou a Markétu Smrčkovou z Lennox architekti, které se zaměřily na dispozice a nakonec upravily každou místnost v bytě. „Do nosných zdí jsme nezasahovaly, nenosné příčky šly dolů všechny,“ líčí Hodková.
Původní dispozice byla podle ní stísněná, plná dveří, chodeb a členitých zákoutí. Řešení tak spočívalo zejména v otevření společných prostor, což přineslo do bytu světlo, zásadní ale bylo také využití každého metru čtverečního.
Na paškál si architektky Hodková se Smrčkovou vzaly zejména obývák, který byl podle nich nepřiměřeně velký. Nově ho spojily s kuchyní a také s halou, čímž teď vytvořily jeden velký, vzdušný a světlý centrální prostor, který slouží společnému životu rodiny. Část původního obýváku však architektky využily ještě jinak: na jeho místě nově vznikla ložnice s pracovním koutem. Jedna místnost v zadní části bytu se tak uvolnila, díky čemuž každé dítě mohlo dostat vlastní pokoj.
|
Znovu v plném lesku. Není vše špatně, některé cenné pražské stavby byly kvalitně opraveny
Panelákový byt dotváří vestavné úložné prostory, posuvné panely a také konzolové policové systémy. „Vestavěné úložné prostory jsou v podstatě v každé místnosti. Z obývacího pokoje se přelévají do ložnice. V hale vytvářejí stěnu se zrcadlem, v dětských pokojíčkách jsou řešeny roletkami,“ líčí Hodková. Hlavní barvou bytu je bílá, která nechala vyniknout různým akcentům na obkladech i textiliích. To vše dotváří dřevěné prvky z březové překližky, které dodávají domu teplo.
V zásadě by šlo o docela nudnou rekonstrukci, v panelákovém bytě na Jarově ale vznikl ještě jeden, poměrně netradiční prostor. Je jím sdílená herna pro obě děti, která zároveň slouží jako domácí tělocvična. V bytě jsou tak žebřiny, stropní žebřík, závěsná houpačka a také kruhy.
Architekt v paneláku
Vlastní byt na Praze 5 si sám rekonstruoval architekt perfekcionista. V jedenáctém patře tamního panelového domu nebydlí sám, slouží tříčlenné rodině. A právě její potřeby byly hnacím motorem této proměny. Hlavní roli sehrálo ale přesunutí balkonu na druhou stranu bytu. Nic takového samozřejmě není možné, musely se tady přeskládat všechny místnosti v bytě.
„Rád pěstuji rostliny, a tak okna lodžie, ze které je výhled na celou Prahu, v létě stíní popínavé okurky. Jejich správný vývoj každé ráno pečlivě kontroluju. Některá rajčata rostou ve vlastním květináči, jiná sdílejí velký samozavlažovací květináč s břečťanem,“ popisuje architekt René Dlesk ze studia RDTH. „Čerstvé výhonky našich pětilistých loubinců, které vyrůstají z velkých květináčů na druhém konci lodžie, rád starostlivě srovnávám na lanka na stěnách a stropě lodžie, ať se hezky pnou a rostou.“
|
Zatím stále stojí, ale na jak dlouho? Cenné pražské moderní stavby, jejichž dny jsou zřejmě sečteny
Balkon tak sehrává v životě rodiny důležitou roli. Problém byl, že nesousedil s hlavní obytnou zónou bytu: vstup na lodžii vedl pouze z jednoho ze dvou identických pokojů. Bylo proto nutné dispozice otočit, obývák s kuchyní přesunout na jejich místo, zatímco pokoj pro dceru a pracovnu nyní najdeme na jejich předchozím místě. Oba pokoje jsou navíc propojené posuvnými dveřmi, podle architekta prý proto, aby se s dcerou mohli nahánět kolem sestavy zabudovaných skříní.
Kromě nich je tu také WC, nika s pračkou a také koupelna s vanou. I koupelna se dočkala nového umístění, díky čemuž je v ní nyní okno. Byt dotváří ještě malá ložnice, která je tak akorát velká na jednu manželskou postel.
„Potřebujeme velký obývací pokoj, který má být srdcem bytu. Musí se do něj vejít kuchyně a velký stůl, prostor na cvičení i třeba dětská skluzavka. Proto zabírá celou jednu sekci bytu, vymezenou mezi nosnými panely,“ líčí architekt. Z bytu zmizela předsíň a není tu ani televize. Pokud se chce rodina na něco koukat, má tu místo ní projektor a velké plátno, které zmizí, když není potřeba.
„Po předání bytu jsme čekali, jak daný prostor majitel zaplní, a k našemu překvapení zůstal stále prázdný. Zůstával bez doplňků, obrazů, květin... protože tak to má být.“
Dolů tak šly všechny nenosné příčky. Rekonstrukce probíhala podle přesného přání architekta, byť mockrát prý zůstal u řemeslníků nepochopen. Vzhledem k tomu, že SVJ nepovolilo zasekávat nové rozvody do nosných zdí či stropních panelů, majitel se rozhodl, že budou vedeny po povrchu. Jiné řešení by totiž vyžadovalo snížení stropů. „A tak jsme asi jediní v baráku, kdo to opravdu ctí a nezasekávají nic, ani vertikální rozvody elektriky,“ líčí Dlesk, který chtěl, aby všechny rozvody byly vedeny v přesných geometrických sítích.
Dalším přáním majitele bylo nekrátit dlaždičky v koupelně o rozměru 10 × 10 centimetrů; návrh byl jednoduše rozmyšlený do posledního obkladového čtverečku. Architekt chtěl rovněž zachovat fleky a nerovnosti v omítkách, které tam zbyly po stržení polystyrenového kazetového zateplení stropů, nebo nerovnosti po zbořených příčkách. Vše se jen nahrubo začistilo, napenetrovalo a vybílilo.
„Nerovnosti vůbec nevadí, dokonce je mám rád. Je to upřímná dekorace, a navíc zadarmo. Jasně že se zedníci podivovali, že tam mi nevadily, ale peskoval jsem je za milimetry nerovností u nových zdí nebo spár nové podlahy, které měly být u stěn vždy stejné,“ dodává architekt, jehož záměrem bylo v bytě zachovat kontrast původní stavby a nově vkládaných prvků. „Nevysvětloval jsem, že to je téměř stejné, jako když se obnovují historické památky, kde je žádoucí, aby byly poznat stopy zásahů v jednotlivých obdobích vývoje. Ale chápu, že používat tuhle metodu v paneláku je poněkud neobvyklé. Myslím si však, že to je legitimní, ten dům má přece už téměř padesát let,“ vysvětluje architekt.
Všechno doplnila jasanová dýha, ze které jsou skříňky a panel se všemi jeho nedokonalostmi natřený nabílo. Nově dávají dispozice také mnohem větší smysl.
Purismus v Brně
Zadání pro brněnský projekt byl minimalismus – majitel chtěl jednoduchý, čistý prostor, nenáročný na údržbu. Zároveň ale v bytě došlo pouze k minimálním zásahům. Vybudovalo se samozřejmě nové hygienické zázemí, které nahradilo původní umakart, požadavkem majitele bylo ale také větší propojení kuchyně s obývacím pokojem.
Ateliér ika. architekti dodal bytu sjednocující prvek v podobě bílé omítky a také nové jasanové podlahy, která probíhá všemi místnostmi.
|
Krásné a chráněné historické stavby pražské, kterým hrozí zbourání
Výjimkou je jen koupelna a WC, kde je stěrkovaná podlaha v červené barvě, což tvoří kontrast k jinak použitému dřevu i bílému obkladu. A není to jediná barva v interiéru, doplňují ji dveře v jemně zelené: „Kombinace dřeva, ostré červené a otevřených zelených dveří vytváří v prostoru zajímavé prolnutí odstínů.“
V bytě zůstala malá předsíň s botníkem a věšákem. Nově vybudovaná koupelna se vyznačuje zaoblenými rohy, které volně přecházejí do obývacího pokoje. Sem architekti doplnili červenou, která je na obraze i křesle, jež navrhl finsko-americký architekt Eero Saarinen.
Minimalistická proměna
Architekti sem také navrhli dvě uzavřené skříňky, kde se opakuje motiv zaoblení. S kuchyní pak obývák propojuje velký otvor, který vznikl částečným vybouráním nosné příčky. V místnosti je menší pracovní plocha na kuchyňské lince s modrými dlaždicemi. Linku doplňuje jídelní stůl ve středu místnosti s tlumeně růžovými židlemi. Ložnici tvoří jen postel s nočními stolky, možné to bylo i díky původnímu skladu, kam studio navrhlo vestavěnou uzavíratelnou skříň.
„Původní představa spočívala v myšlence: bude to bílý, černý nebo maximálně šedý. Proto majitel oslovil nás architekty, abychom vytvořili minimalistický koncept materiálů a barev. Zadáním tedy byla především jednoduchost,“ líčí studio ika. architekti s tím, že veškerý nábytek měl být uzavřený, bez polic či otevřených úložných prostor. Prostě co nejčistší možné řešení. „Po předání bytu jsme napjatě očekávali, jak daný prostor majitel zaplní, a k našemu překvapení zůstal stále prázdný. I po několika týdnech zůstával bez doplňků, obrazů, květin... protože tak to má být,“ míní architekti.