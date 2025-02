Otrokáři ošidili Řím na daních. Protokol z jejich výslechu má 133 řádků

Papyrus z období Římské říše starý okolo 1 900 let | foto: Shai Halevi

Přibližně 1900 let starý řecky psaný dokument našli vědci už v padesátých letech dvacátého století během průzkumu jeskyní v údolí Nahal Hever zařezávajícího se do Judské pouště. Při klasifikaci papyru však udělali chybu. Skončil na víc než půl století v depozitáři, aniž by mu badatelé věnovali pozornost. Před jedenácti lety si ho všimla historička z Hebrejské univerzity Hannah M. Cotton-Paltielobá. Spojila se s dalšími třemi odborníky. Společně nález důkladně prozkoumali.

Vyšlo najevo, že jde o soudní dokument z římské provincie Judea. K jeho sepsání došlo v období židovských válek. Byla to série tří vln ozbrojeného odporu Židů proti Římu. Vypukly postupně v letech 66, 115 a 132.

Všechny skončily židovskou porážkou a upevněním římské moci. Kromě politické roviny měly značný vliv i na podobu židovského náboženství. Poslední židovská válka se označuje také jako povstání Šim’ona bar Kochby.

Dokument z údolí Nahal Hever byl sepsán někdy těsně před ním, nedlouho po návštěvě císaře Hadriána v provincii na přelomu let 129 a 130. V pozici obviněných stanuli podle papyru před soudem dva výtečníci jménem Gadalias a Saulos.

Gadalias mohl být římským občanem. Spáchal už zřejmě několik prohřešků včetně násilí, vydírání, padělání dokumentů a podněcování ke vzpouře. Probíraný podvod však nejspíš zorganizoval jeho komplic Saulos. Zahrnoval fiktivní prodeje a osvobozování otroků.

„Za padělání a daňové podvody hrozily podle římského práva přísné tresty včetně nucených prací nebo dokonce trestu smrti,“ uvedla jedna z členek výzkumného týmu Anna Dolganovová z Rakouské akademie věd.

Úřady patrně podezřívaly Gadalia a Saula z účasti na podvratných aktivitách proti Říši. Judea byla za Hadriánových časů zhruba stejný sud s prachem jako Izrael a Palestina za těch našich.

„Zda se skutečně podíleli na vzpouře, zůstává otevřenou otázkou, podezření ale vypovídají o napjaté atmosféře doby,“ uvedla Dolganovová.