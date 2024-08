Gočárovy Winternitzovy mlýny bývaly dominantou Pardubic, citlivá rekonstrukce do nich přivedla i galerii

Tyto mlýny byly postaveny vněkolika etapách během let 1909–1926 na břehu řeky Chrudimky dle projektu významného českého architekta Josefa Gočára (1880–1945). Ten je s východočeským regionem pevně spjat – narodil se v nedalekém Semíně, do školy chodil v Lázních Bohdanči, na reálku do Pardubic. Navíc se oženil s Marií Chladovou, jejíž otec byl vlivným regionálním politikem. Není proto divu, že se s Gočárovými stavbami setkáme jak v Pardubicích, tak i Hradci Králové, Bohdanči nebo Jaroměři.