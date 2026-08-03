Patriarcha Kirill modlitbu, v níž se třeba říká: „Posiluj bojovníky a všechny obránce naší vlasti ve svých přikázáních, pošli jim sílu ducha, ochraňuj je před smrtí, zraněními a zajetím!“, napsal v roce 2022 a nařídil, že se musí číst ve všech kostelech během nedělní bohoslužby.
Kněz Alexej Uminský byl v roce 2024 zbaven kněžského řádu za to, že ji odmítl přečíst a že vyzval věřící, kteří se nechtějí „modlit za podporu zvláštní vojenské operace“, aby vyhledali farnosti, kde „se modlí více za mír než za vítězství“. A později emigroval do Francie.
Postoj patriarchy Kirilla ke konfliktu na Ukrajině je konzistentní. Ve svých kázáních zdůrazňoval, že „Svatá Rus zachovává křesťanské hodnoty“, mluvil i o touze mnohých „vymazat pravoslavnou Rus z povrchu zemského“ a o „duchovní agresi“ proti ní. V kontextu těchto prohlášení dříve vyzval k „duchovní mobilizaci“ s cílem usmířit Rusko a Ukrajinu a také zachovat duchovní jednotu národů, které vyšly z „kyjevské křtitelnice“.
Mnohem menší radost než patriarcha Kirill mají ruští podnikatelé. Jejich daňová zátěž dosahuje nejvyšších hodnot za posledních patnáct let. Píše o tom server The Moscow Times. Hlavními faktory zvýšené zátěže jsou daň z příjmu právnických osob (její základní sazba byla zvýšena z 20 % na 25 %) a DPH, která byla letos zvýšena na 22 % – což je v Rusku nejvíce od počátku 21. století.
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„Kreml rychle dojídá každé prasátko s penězi, ke kterému se dostane,“ říká Agathe Demaraisová, vedoucí výzkumná pracovnice European Council on Foreign Relations. „Peníze jsou potřeba k úhradě vojenských výdajů, které se ve srovnání s předválečnou úrovní čtyřnásobně zvýšily a spotřebovávají každý třetí rubl ve federální pokladně. Ruské úřady se nejprve zaměřily na podniky, mj. i přímým zabavením aktiv v hodnotě 50 miliard dolarů, a nyní se soustředily na obyvatelstvo.“
Kromě zvýšení DPH, kterou platí všichni spotřebitelé, byla loni zavedena diferencovaná sazba daně z příjmu fyzických osob. Znamená to, že byly výrazně ořezány daňové úlevy pro drobné podnikatele. V tom Kremlu paradoxně pomáhá pokrok v digitalizaci státní správy, takže daňové úřady mají velké množství údajů.
„Zvyšování daní však ekonomiku dusí. A ekonomika, která upadá a zmenšuje se, nemůže platit více daní,“ zdůrazňuje Alexandra Prokopenko z berlínského Carnegie Russia and Eurasia Center. Ministerstvo financí loni očekávalo, že z daňové reformy obdrží 3,6 bilionu rublů, ale nakonec o 3 biliony rublů přišlo. A letos i přes vyšší DPH rozpočtový deficit dosáhl už nyní téměř 6 bilionů rublů, což je dvojnásobek ročního cíle.
Prokremelští komentátoři jsou nespokojení, že se Trump znovu setkal se Zelenským. Jsou si ale jisti, že žádný krok Bílého domu nebude mít na vítězství Ruska žádný vliv.
Návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě vyvolala nejistotu u prokremelských komentátorů. Dobrou ukázkou je článek v bulvárním listu Komsomolskaja pravda. Jeho autor Andrej Zobov neskrývá nespokojenost s tím, že Donald Trump se znovu setkal s ukrajinským prezidentem a atmosféra je úplně jiná než počátkem loňského roku. Na druhou stranu je přesvědčen, že žádný krok Bílého domu nebude mít na vítězství Ruska vliv.
Zákon, který s vysokou mírou pravděpodobnosti bude přijat v Kongresu a který umožní zavést Donaldu Trumpovi sankce proti zemím nakupujícím ruskou ropu, ho příliš nezneklidňuje. Podle něj USA nebudou zavádět cla proti Číně a Indii, největším klientům ruského ropného průmyslu.
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„USA se evidentně rozhodly vyvinout tlak na Rusko. Trump, který se během svého prezidentství chová jako obchodník, je přesvědčen, že se může pokusit z Ruska vymáčknout více. Je přesvědčen, že ukrajinské útoky na dlouhé vzdálenosti vážně poškozují naši ekonomiku. Rozhodl se tedy udělat to, co udělal s Íránem – zvednout obušek sankcí a uvidí, jak Kreml zareaguje. Zřejmě ten starý pán nikdy nepochopil, že pro Rusko konflikt na Ukrajině není o penězích. Že je to existenční válka o existenci, o budoucnost, o svobodu. Nepochopil, že Moskva neustoupí…“ píše Zobov.
Podle Komsomolské pravdy Bílý dům ví, že Kyjev nemůže zvítězit. Dokud ale Evropané jsou prý ochotni nakupovat americké zbraně pro Ukrajinu, Donald Trump nebude nikam spěchat.