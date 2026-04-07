Paul Simon se vrací. Praha si legendárního písničkáře užije hned třikrát

Když Paul Simon v roce 2018 zakončil své velké světové turné s názvem Homeward Bound – The Farewell Tour, mnozí věřili, že skutečně jde o tečku za jeho koncertní kariérou. Slavný písničkář tehdy otevřeně mluvil o únavě z neustálého cestování i o smutku ze smrti svého dlouholetého kytaristy Vincenta Nguiniho. Předpokládalo se, že se stáhne do soukromí. Ale situace byla nakonec jiná.
Zásadní zlom nastal v lednu 2019, kdy se Simonovi zdál velmi živý sen. Neznámý hlas mu poradil pracovat na novém hudebním díle s názvem Seven Psalms, tedy Sedm žalmů. Přestože Simon neměl žádné konkrétní plány na psaní nových písní, snový zážitek ho zasáhl. Po několikaleté práci vytvořil ucelenou skladbu složenou ze sedmi částí, ze které vzniklo jeho patnácté sólové album, nazvané, jak jinak, Seven Psalms, jež vyšlo v květnu 2023. Během nahrávání tohoto materiálu začal Simon pociťovat rychlé zhoršování sluchu, které se sice nakonec zastavilo, ale pro hudebníka znamenalo velkou krizi: hudba v jeho hlavě najednou zněla jinak. Nakonec písničkáři pomohli vědci ze Stanfordovy univerzity okamžitou praktickou radou a specifickým tréninkem.
Nejprve Amerika
Touha představit album Seven Psalms naživo publiku nakonec vedla k přehodnocení rozhodnutí o ukončení koncertní činnosti. V roce 2025 Paul Simon vyrazil na turné s názvem A Quiet Celebration (Tichá slavnost). Jméno přesně vystihuje povahu vystoupení, které byla od počátku plánováno jako tiché a komorní, Simon začal hrát v prostorech především s dobrou akustikou.
Paul Simon, Praha, Kongresové centrum, 9., 10. a 12. dubna 2026
Nyní se tento jedinečný koncertní formát přesouvá i do Evropy a celá evropská šňůra začíná právě v Praze. Koncerty se uskuteční 9., 10. a 12. dubna v Kongresovém centru Praha. Tento prostor byl vybrán proto, že disponuje specifickým systémem pohyblivého stropu, který umožňuje měnit objem sálu a přizpůsobit tak zvuk požadovanému charakteru tichého koncertu.
Na základě dřívějších amerických vystoupení lze dobře odhadnout, jak budou Simonovy pražské koncerty vypadat. Diváci by se měli připravit na intenzivní komorní zážitek. Celý večer je rozdělen do dvou odlišných polovin. První část koncertu je věnována provedení alba Seven Psalms. Simon tuto skladbu hraje jako nepřerušovaný celek bez jakéhokoli mluveného slova či pauz, přičemž v sálech bývá ticho bez potlesku mezi jednotlivými částmi.
Po krátké přestávce následuje druhá polovina večera, která má uvolněnější charakter. V této části Simon představuje výběr svých hitů i méně známých skladeb ze své bohaté kariéry v nových, velmi tichých a komorních úpravách.
Zvuk je postaven na akustických kytarách a jemných rytmických nástrojích, neměly by ale chybět ani smyčcové, dechové a klávesové nástroje. Atmosféra je i tak velmi osobní a důvěrná, čemuž v Americe napomáhala i přítomnost Simonovy manželky zpěvačky Edie Brickellové, která se k němu na pódiu připojovala k odzpívání některých doprovodných zpěvů.
Nechme se překvapit, jak tomu bude v Evropě. Jisté je ale to, že ve svých 84 letech k nám přijíždí jedna z nejvýznamnějších osobností dějin populární hudby a slibuje velmi emocionální zážitek.