Jak se dívali na rozdělení federace Slováci. Mečiar se rozdělení bál, říká spisovatel Kosatík

Lidovky.cz: V čem se po 1. lednu 1993 lišila nálada v Česku a na Slovensku?

Na Slovensku se rozdělení slavilo víc, i když ty hlavní vlny euforie tam podle mě proběhly už v létě a na podzim 1992, kdy se na kopcích zapalovaly tzv. vatry svrchovanosti. V Česku moc slavit nebylo co: zatímco Slováci rozdělením získávali (svůj nový stát), Češi ztráceli (stát společný, který jejich čeští předkové vymysleli s tím, že v něm i Slováci budou chtít žít s nimi). Nakonec nechtěli, takže to byla, řečeno slovníkem tehdejšího předsedy vlády Václava Klause, nevýhra.

Pamatuju si, jak při schůzi Poslanecké sněmovny ve Vladislavském sále 1. ledna 1993 její tehdejší předseda Milan Uhde řekl, že ho nenapadá žádná idea, kterou by vložil svému státu do kolébky. A když svou řeč uzavřel větou „Česká republiko, dobrý den“, znělo to až zoufale.

Lidovky.cz: Jak dnes Slováci uvažují o důvodech rozpadu společného státu?

Řekl bych, že se postupně na obou stranách dobíráme čím dál přesnější pravdy o tehdejších událostech. Slováci nebyli historicky separatisté. V minulosti neměli svou státnost, vždycky žili společně s někým: s Maďary to bylo zlé, s Čechy lepší, mimo to mnozí z nich dodnes pokukují po tom, jaké by to bylo s Rusy, s Poláky…