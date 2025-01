Mimořádný průvodce životem, světlem i temnotou. S Pavlem Říčanem se lidé rozloučí v sobotu

Muž, jenž bude i další dekády vrhat na mnohé životy světlo i stín, žil stejně jako ony ve světle a stínu postav svých nepřehlédnutelných předků a učitelů. Většina z nás si jej však bude pamatovat jen coby usměvavého a moudrého autora knihy Cesta životem.

Pan profesor odešel uprostřed rodiny ve svých jedenadevadesáti letech v Pelhřimově na Vysočině, kam se na sklonku života uchýlil. Poslední roky jej mimo evangelické kruhy nebylo příliš vidět ani slyšet, ale zejména v devadesátých letech a na počátku tisíciletí patřil k těm nemnoha vzdělancům, kteří v turbulentní době stáli jako pevné sloupy coby často citované odborné a zároveň morální autority.

Pavel Říčan patřil do vymírající rodiny vynikajících myslitelů, kteří vnímají své nadání a své vzdělání jako nástroje, s jejichž pomocí mají, a dokonce musejí usilovat o zlepšení světa a společnosti, v nichž se ocitli a v nichž žijí. Vzdělanci, kteří nebádají jen pro radost z poznání samotného, ale kteří své hřivny berou jako povinnost a úkol. A to i s rizikem, že někdy dobrá rada nemusí být vítána.

Ne, z pochopitelných důvodů nebudeme srovnávat profesora psychologie Pavla Říčana s profesorem sociologie Tomášem Masarykem, jde o zcela jiné muže, jejichž životy se navíc překrývaly jen šest let. Ale akademické a následně společenské působení obou bylo vedeno v mnohém podobnou motivací, vášní i přesvědčením – a možná občas doprovázené i podobnou osamělostí. Odborná znalost spolu s jasným mravním kompasem jako by je předurčovaly nestát stranou a doslova je nutily angažovat se ve společenských sporech a otázkách.

Osm věků člověka

A tak se vývojový psycholog a krátce i ředitel Psychologického ústavu Říčan sice vyhýbá přímému politickému angažmá, zato se pouští do mnoha debat, které po roce 1989 hýbou transformující se společností. Jako příklad uveďme jen názvy některých knížek:

S Romy žít budeme

–

jde o to jak;

Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí;

Krotíme obrazovku: jak vést děti k rozumnému užívání médií.

Ostatně, není to tak dávno, kdy byl jeho pevný hlas vývojového psychologa slyšet ve vášnivých debatách o odebírání dětí z rodin – nejen norským Barnevernetem. Nejznámější a nejvlivnější Říčanovo dílo je však výrazně starší.

Asi těžko najít v naší zemi studenta psychologie, v jehož knihovničce by se neobjevila Říčanova stěžejní práce Cesta životem. Popravdě řečeno ji najdeme v domácnostech i daleko vzdálených akademické vědě – ta nikoli tenká kniha je svým způsobem geniální a v mnohém vystihuje podstatu autorova nejen myšlení, a to i když vlastně z pohledu psychologického výzkumu není nijak revoluční. Navíc měla zároveň ohromnou smůlu.

Kromě rodinné tradice měl Pavel Říčan obrovské štěstí na učitele: v Československu spolupracoval s dnes již legendárními Josefem Langmeierem a Zdeňkem Matějčkem, ale uprostřed „tání“ na sklonku 60. let se mu podařilo vyjet do Spojených států. Tam se jednak potkal s necenzurovanou psychologií, jednak pracoval přímo pod vedením skutečně světově významného psychologa Raymonda Cattella – muže, jenž do povídavé psychologie zavedl statistické metody, včetně faktorové analýzy.

J. R. R. Tolkien (jehož Říčan mimochodem ctil a aktivně pomáhal v samizdatovém vydání šířit) kdysi pravil, že autorské dílo vzniká „z humusu mysli“. A právě tak z „humusu“ psychologických klasiků, z přemýšlení o životě, z americké zkušenosti, z praxe klinického psychologa i z přemýšlení o smyslu života vznikla knížka, která se vymkla: době i jednoduchému zařazení. Protože Cesta životem je spíše než populární učebnicí jakýmsi průvodcem při hledání role, úkolu, a chcete-li, tak i smyslu života v každé životní fázi, od novorozence po kmeta.

petr fischer @petrfischer3 Pavel Říčan, psycholog, +91, RIP 👁🙏

"Moudrost neznamená dokonalost, je to naopak důkaz, že přijímáme vlastní nedokonalost..."

---

"Je-li hlavní náplní stáří vrcholící příprava na věčnost, pak jde o nejdůležitější životní etapu..." https://t.co/U4kYIbFJ4m oblíbit odpovědět

Říčan knihu připravoval do tisku na konci 80. let a na svou dobu šlo o mimořádně odvážné dílo. Citovat v tehdejší době Sigmunda Freuda i Carla Junga, nazvat kapitolu o kojenci Celý člověk je ústy, ba dokonce postavit celý fundament díla na psychoanalytickém konceptu německo-amerického analytika Erika Eriksona? To vše je z pohledu 80. let naprosto nehorázné a nepřijatelné.

Shodou různých zdržení kniha vyšla až ve svobodném roce 1990, takže autor jen tiše litoval mnohých pečlivě odměřovaných formulací.

Zároveň ale s osvobozením společenských věd z marxisticko-leninských obručí se v celé společnosti objevil ohromný hlad po česky psaných zdrojích ekonomického, sociologického či právě psychologického poznání. A Cesta životem tu v hromadě nepoužitelných ideologických žvástů stála jako jedna z mála výjimek, která více než obstála i ve svobodných poměrech. Ostatně, není náhoda, že před třemi lety vyšlo její čtvrté, autorem revidované vydání.

Právě Cesta životem je jakousi metaforou Říčanova vztahování se ke světu: ačkoli byl již autorem odborné vysokoškolské učebnice Psychologie osobnosti, stěžejní dílo je napsané pro všechny, aby se z expertního poznání, které je plodem generací vědců, mohli nasytit i úplní laici.

Ale nejen to. Říčan sice vzal a rozvinul pojetí psychosociálního vývoje u nás tehdy zcela neznámého amerického psychoanalytika Erika Eriksona Osm věků člověka (což byla pro marxistickou psychologii skutečná blasfemie), ale svým důrazem na prosté deatily i konkrétní „praxi“ v každé etapě života se posunul od studia ontogeneze více k tradici buditelů, kazatelů a vychovatelů, z níž ostatně pocházel.

Kazatelská, důrazem na podrobné studium vlastně svým způsobem „rabínská“ tradice jako by se v jeho životě a díle neustále vynořovala – ostatně býti vysokoškolským pedagogem a popularizátorem vědy je vlastně jen novou formou staré role kazatele/učitele.

Syn a otec, otec a syn

Nikoli náhodou stojí na předsádce Cesty životem vytištěno: Tuto knihu věnuji památce svého otce, profesora Rudolfa Říčana. Protože býti synem Rudolfa Říčana bylo jistě obohacující, ale zároveň všechno, jenom ne jednoduché. Otec Rudolf (a vlastně i jeho otec Gustav Adolf Říčan) byl nepřehlédnutelnou postavou mezi československými evangelíky, ale též postavou v mnohém rozporuplnou.

Pokud jsme někoho v úvodu tohoto rozloučení zmátli formulací „svobodně myslící konzervativec“, měli jsme na mysli právě toto: jestli někoho z mladších čtenářů odrazovaly možná přísné a možná konzervativní pohledy profesora Říčana třeba na pojmy partnerství a manželství či na zdrženlivost okolo tranzice pohlaví dětí a mladistvých, musíme připomenout, že za svůj život prošel neuvěřitelně dlouhou názorovou cestu a že prostředí, v němž v Bohuslavicích v podhůří Orlických hor v rodině přísného evangelického kazatele vyrůstal, by dnešním měřením leckdo označil za bigotní.

Na pozvánce k poslednímu rozloučení, které proběhne v sobotu čtvrtého ledna od 14. hodin v kostele Českobratrské církve evangelické v Moravči, stojí profesorovy oblíbené verše z Žalmu 23.:

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty.

Dovolme si ocitovat verš přímo následující:

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

A pak zkusme pokorně dodat: není mnoho těch, kdo měli kalich naplněn až po okraj.