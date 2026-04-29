Čarodějná zahrada v Mikulově. Spisovatelka Horáková poeticky opěvuje krásy jižní Moravy

„Vy byste se měla zabývat jenom krásou,“ řekne kdysi vypravěčce této prazvláštní knihy jistá dáma. Vypravěčka to zprvu nechápe – a pochopí až ve chvíli, kdy objeví kouzlo jedné mikulovské zahrady. Právě kolem téhle zahrady se všechno točí, právě tato zahrada je ve skutečnosti hrdinkou celého vyprávění. Zahrada na jižní Moravě. V Mikulově.
Pavla Horáková: Zahrada prostřená
„Mikulov se přede mnou zjevil jako fata morgana. Všechno se tu tetelí a chvěje jako vidina. Bílé stavby nahoře na Tanzbergu vypadají zdálky jako přelud, stejně jako zámek na návrší pod ním. Dvojvěží Ditrichštejnské hrobky dole ve městě působí jako přízrak Středomoří přenesený sem anděly. Pohádkové kulisy návštěvníka obklopí a nepustí.“
Mnoho z nás to určitě zažilo: když si člověk třeba z Prahy nebo odkudkoli z Čech přičichl k jihomoravské vinařské exotice, zůstal jako uhranutý. Koho by neohromila Novomlýnská nádrž, koho by nezasáhly svahy osázené vinohradem, komu neučaroval kraj, který se tolik liší od ostatních českých i moravských koutů a končin!
A vypravěčka, která sem dojíždí z Prahy, má velké štěstí: má tu Filipa, zdejšího starousedlíka, majitele oné mikulovské zahrady. Jako většina jihomoravských rodáků je i on pořádný svéráz – bytostně spjatý se svou půdou, dokonce natolik, že si vousy holí nad rostlinkami, „aby si vzaly keratin“. Muž, který budí „dojem, že je sám součástí ekosystému a rozmlouvá jazykem zvířat a rostlin“. Muž, který zásadně nic nikdy nevyhazuje, protože všechno se může hodit (a jak se ukazuje, také se hodí). Muž, který hrdince připomíná antického boha Bakcha: rozcuchaný a bosý, s listy révy zapletenými do vlasů.
Rozhodnout, co je kniha Zahrada prostřená vlastně zač, pořádně nejde. Kříženec kuchařky, krásné literatury a romantického vyznání, jak se lze o novince Pavly Horákové dočíst? Jistě. Kulinární romance, jak tvrdí samotný podtitul? Určitě. Poetický kaleidoskop složený ze šťavnatě vyvedených, plnokrevných a mízou a životem kypících portrétů jedné zahrady a jejího obyvatele? Taky. Ale není to nakonec vlastně jedno? Důležitá je krása, která už ani vypravěčce, ani autorce neuniká. Krása, radost ze života a dobrého jídla a všech těch kouzel, která zahrada přináší: „Zabydlela jsem se v zázraku. Už se ničemu nedivím, ale žasnu pořád.“