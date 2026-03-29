Penzijko by nám mělo přinést deset až patnáct tisíc měsíčně navíc k důchodu, říkají výzkumníci

Lidovky.cz: Jaké byly první reakce na vaši studii?
Lukáš Nádvorník: Na LinkedInu se rozjela diskuse s jednou částí finančního sektoru, tedy zejména s poradci a vlastníky soukromých penzijních společností. Jeden z hlavních bodů, na nichž stavějí svou polemiku, je argument, že my ve své studii srovnáváme náš dobrovolný pilíř se zahraničními systémy, které jsou povinné nebo převážně povinné, takže je vzájemně nelze srovnávat.
Proč musíme na penzi platit desetkrát víc než Slováci a dvacetkrát víc než Švédové?
Lidovky.cz: Ale to mají pravdu, ne?
LN: Je to naopak. Takové srovnání je nutné a také jediné férové vůči veřejnosti. Náš třetí pilíř lze velmi významně vylepšit a bez srovnání, jako je to naše, bychom to jenom zastírali. Velmi podstatné je, že v Česku nemáme žádný druhý pilíř, ale náš třetí plní funkci toho druhého.
Lidovky.cz: To asi budete muset vysvětlit, nejlépe od základů.
LN: První pilíř je průběžný státní důchod, kdy ze své práce odvádíte sociální pojištění (na účet České správy sociálního zabezpečení, ČSSZ), jímž platíte důchody současným důchodcům. A ve vašem penzijním věku zase z tohoto pilíře dostanete zákonem zaručený důchod vy.