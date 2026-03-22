Velká penzijní zlodějna. Proč musíme na důchod platit násobně víc než Slováci a Švédové?

Spoříme si jako mourovatí, ale je nám to k ničemu. Svého času si na penzi dávalo stranou skoro pět milionů obyvatel, tedy více, než kolik tu žilo lidí schopných pracovat. Stát navíc penzijko subvencuje desítkami miliard ročně. A jaký je výsledek?
Většina z nás si ani s jeho pomocí stáří nijak hmatatelně nevylepší, průměrná důchodová renta vychází na pouhých pár stovek měsíčně. Kdo za to může? A lze se z tohoto svrabu vymanit?
Pojďme se společně podívat, jak a proč se české penzijní fondy staly pro své klienty tak nevýhodné. A třeba zjistíme, kdo si tady mastí kapsy nebo zda skutečně jen „málo investujeme“, jak nám tvrdí poradci živení z provizí. A zejména se také zaměříme na to, co by se s tímto neutěšeným a místy až neuvěřitelným stavem dalo dělat.
„Sociálně citlivá“ vláda Bohuslava Sobotky sebrala čtyřem milionům klientů peníze a předala je osmi penzijním fondům. A jelikož se tak děje rok za rokem, k dnešku už to bude v součtu pěkných pár miliard.