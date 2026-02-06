Navštivte Peru a uvidíte ten tanec! Jihoamerický nobelista píše román o hudbě a znovu ohromuje

Když už se poslední román Maria Vargase Llosy jmenuje Vám teď věnuji své ticho (2023), můžeme začít tím, že o smrti peruánského velikána by se člověk dozvěděl i při sledování fotbalového zápasu. Před loňským utkáním Ligy mistrů mezi Realem Madrid a londýnským Arsenalem se za něj totiž držela minuta ticha. A můžeme hned pokračovat ve výčtu dalších příznaků toho, že patřil mezi vyvolené, kteří se dnes již snad ani nerodí.
Například tím, že nikdy nepochyboval o tom, že je spisovatel, a že tedy má psát: „Došel jsem k tomuto rozhodnutí vylučovací metodou, když jsem zjistil, že nemám chuť stát se profesorem. Ani advokátem, ani novinářem, ani učitelem. Jediné, na čem mi záleželo, bylo psát a byl jsem si jist, že pokusím-li se dělat něco jiného, budu navždycky nešťastný… A tak se jednoho dne na konci roku 1958 v penzionu kousek od Retira, kde jsem bydlel, zrodilo tohle šílené rozhodnutí: pokusím se být spisovatelem.“
Druhou nohavici románu tvoří vlastně esej o peruánské hudbě. Jako by se Mario Vargas Llosa snažil na závěr dlouhé kariéry být nějak prospěšný své milované domovině a zdůraznit její originální přínos světu umění.
Což o to, totéž si dnes pomyslí leckdo, avšak většinou to dopadá trapně či směšně. A taky to nemívá patřičnou čtenářskou odezvu. To peruánský prozaik byl hned po prvních textech nejen oceňován, ale též zván do Evropy. Navíc výtisky debutového románu Město a psi (1963), zachycujícího zážitky z vojenského gymnázia, byly dokonce na protest páleny.
A ještě jeden pozoruhodný detail. Když se řekne, že se literát pokusil o politickou dráhu, většinou si představíme ne příliš úspěšného, zato velmi zištného mamlase, který se žene za dobrým bydlem a jenž nakonec v paměti nezůstane ani jako dobrý spisovatel, ani jako dobrý politik. To Mario Vargas Llosa se pokusil v roce 1990 kandidovat na prezidenta Peru, a i když neuspěl, následně odešel ze země a získal španělské občanství, nepůsobil po této anabázi rozhodně jako zkrachovalý zoufalec.
Přesedlat na sestřenici
Taktéž si předtím, než začneme rozebírat poslední román Vám teď věnuji své ticho, musíme říct o podvojném způsobu života a tvorby Maria Vargase Llosy (1936–2025). Jeho rodiče se rozešli ještě před synkovým narozením, načež byl šťastně odložen k bolívijským prarodičům, bohužel na pouhých devět let: „Trauma mi v dětství nezpůsobil rozchod rodičů, ale jejich usmíření.“ Nechme na povolanějších, aby případně posoudili, jak moc se toto promítlo do dalších let budoucího spisovatele. Každopádně se oženil se svou tetou – jak víme díky románu Tetička Julie a zneuznaný génius (1977) –, již posléze vyměnil za sestřenici.
Stejně tak se rozchod rodičů možná promítl do literární tvorby, neboť ještě větší věhlas peruánskému tvůrci přinesl druhý román, Zelený dům (1966), jenž se skládá ze střídajících se proudů vyprávění, které údajně původně měly být dvěma nezávislými romány. Vzniklo tak to, co Mario Vargas Llosa nazýval „totální román“ a k čemu se spíše vztahoval, než že by toho šlo plně dosáhnout. Tedy o všepohlcující a zároveň rozličným interpretacím otevřený text.
K tomu ve svých románech střídal současné Peru s Peru historickým, případně s jinými lokalitami, jako jsou karibské ostrovy, Evropa či africké prostředí. Vedle „vážných“ románů, kde se zabýval především lidskou svobodou a strukturami moci, tu jsou odlehčenější kusy jako zmíněná Tetička Julie a zneuznaný génius či Pantaleón a jeho ženská rota (1973).
A po boku románů zde stojí též eseje, které si rovněž říkají o překlad: Gabriel García Márquez: historie jedné bohovraždy (1971) či Nepřetržitá orgie (1975), pojednávající o Gustavu Flaubertovi a jeho Paní Bovaryové. Ostatně na konci románu Vám teď věnuji své ticho Mario Vargas Llosa mimo jiné poznamenává: „Ještě bych rád napsal esej o Sartrovi, jenž mi byl v mládí vzorem. To bude poslední, co napíšu.“
Co mi tím chtěl říct?
Dále nelze opomenout podvojnost v tom smyslu, že Mario Vargas Llosa často vytane na mysli ve dvojici právě s kolumbijským nositelem Nobelovy ceny a autorem románu Sto roků samoty (1967), i když se tím nechává stranou mnoho podstatných latinskoamerických spisovatelů, jako byli Julio Cortázar či Carlos Fuentes. Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez (1927–2014) se totiž v mnohém stali protiklady. Kolumbijský prozaik získal Nobelovu cenu o řadu let dříve – v roce 1982 –, navíc vynikal v bájivém psaní, které získalo nálepku magický realismus, taky se nikdy nedokázal odtrhnout od mladického levicového poblouznění a vůbec se rád ukazoval ve společnosti politických vůdců.
To Mario Vargas Llosa z mladického levicového poblouznění vystřízlivěl a o diktátorech následně psal kriticky, analyzoval jejich činy a život. Přičemž to dělal věcně, střízlivě, civilně. Zdá se to u spisovatele jako handicap, nicméně když čteme romány peruánského spisovatele, jedním ze základních čtenářských pocitů je: mluví k nám někdo, s nímž si rozumíme, s nímž si řadu věcí vůbec nemusíme vysvětlovat.
A poslední podvojnost je způsobena tím, že se po Nobelově ceně v roce 2010 Maria Vargase Llosy v českém prostředí ujalo nakladatelství Argo a v jednotné grafické úpravě vydává buďto reedice existujících překladů, či přináší další romány většinou v převodu té nejpovolanější: Anežky Charvátové. Z nově přeložených se tak vedle sebe ocitá slabá – nejen ve smyslu tenká – Chvála macechy (1988), erotický příběh vyvolávající rozpaky, a úchvatný, rozsáhlý román Rozhovor u Katedrály (1969), který s léty nic neztratil, naopak do současného literárního kontextu vplul s vědomím velké převahy.
Všechno ještě z díla peruánského prozaika přeloženo tedy rozhodně není, ale to podstatné patrně ano. Teď tu tedy máme závěrečný román Vám teď věnuji své ticho. I ten je typickou vargasovskou kolíbkou, kde se průběžně střídají dvě pásma. Prvním je příběh Toňa Azpilcuety, peruánského odborníka na tuzemskou hudbu a novinového pisálka. Mimochodem, všechno se tu odehrává v archaických časech, v dobách, kdy se ještě hojně čtou noviny, rukopis knihy se nechává přepsat u písařky a tak dále. Toňo je ohromen geniální hrou kytaristy Lala Molfina a rozhodne se napsat knihu, notabene když záhadný umělec zmizí a nic se o jeho osudu neví.
Druhou nohavici románu tvoří vlastně esej o peruánské hudbě, o její historii, mísení a vrcholech. Jako by se Mario Vargas Llosa snažil na závěr dlouhé kariéry být nějak prospěšný své milované domovině a zdůraznit její originální přínos světu umění. Jako bychom četli peruánskou obdobu „kubánského“ filmu Buena Vista Social Club (1999) Wima Wenderse, ovšem je otázka, zda je výhodou, že hudbu neslyšíme a vyhneme se tak potenciálnímu zklamání, či je naopak handicap, že nám Mario Vargas věnoval své ticho, do něhož se ozývá jen šustění stránek.
Každopádně román působí kompaktně v tom smyslu, že oba copánky mají stejné téma a doplňují se. Nicméně těžko zodpověditelnou otázkou je, co je vlastně lepší. Protože Toňo Azpilcueta je sympatický outsider, ale jako by jeho příběh byl příliš chatrný, postrádal více energie. Chvíli se zdá, že půjde o velmi současnou story v tom smyslu, že ukáže, že už nemá valnou cenu knihy psát a vydávat. Potom to zas vypadá na typickou pohádku o tom, jak někdo, kdo neměl žádnou šanci, fantasticky uspěl. Ale i tohle zdání se později rozplyne.
Nahá žena hrající biliár
Esejistická část má pro změnu tu slabinu, že často máme pocit, že nejde o něco, co by bylo léta přirozeně ukládáno do povědomí, nýbrž že si autor řadu věcí horlivě nastudoval, a tak nám to taky chce všechno předat, což nepůsobí zrovna uměřeně a obratně. Ostatně ani to, co se Toňo dozví o Lalově minulosti, není dechberoucí a je těžké uvěřit, že z něčeho takového dokázal uplést knihu, i když čím dál víc – s novými vydáními – její text připomíná dort, jaký stvořili pejsek s kočičkou.
To, co je v názvu románu, má působit osudově, daleko spíše to však v dalším pokračování vyznívá doprázdna: „Ano, je pravda, že na kytaru hrál úžasně. Kdybych ho ale nevyhodila, výpověď by mi dala celá kapela. Až poslední den, když se přišel rozloučit, vypadal trochu posmutněle. ,Vám teď věnuji své ticho,’ řekl mi a téměř utekl. Nevím, co mi tím chtěl říct: ,Vám teď věnuji své ticho.’ Ty tomu rozumíš?“
Závěrečné dílo, to je těžká disciplína. Již jen proto, že nikdo nikdy neví, které to bude. Že nebývá dostatek času a rovněž nejlepší kondice. Ostatně je to podobné, když už byla na začátku řeč o fotbale, jako se sportovní kariérou. Někdo ji dokáže utnout na vrcholu, jiný se opakovaně vrací. Vposledku to ale snad není tak podstatné: lidé si stejně budou pamatovat vrcholy, literární i sportovní.
Nicméně je pravda, že například Thomas Mann to se Zpovědí hochštaplera Felixe Krulla (1954) zvládl bravurně, stejně jako William Faulkner s Poberty (1962) či Philip Roth s Nemesis (2010). A taky nutno v dnešní ne už tekuté, daleko spíš rozteklé době vzpomenout, že skvěle kompaktní dílo má na svém kontě Cormac McCarthy (1933–2023). Jak moc budeme s odstupem litovat, že mu nebyla udělena Nobelova cena? Nebo to bude pouze ten „pokračovatel Faulknera“?
Vám teď věnuji své ticho nebude patřit k vrcholům Maria Vargase Llosy, k tomu nejoriginálnějšímu, co napsal, i když vlastně zrovna o originalitě pojednává. Snaží se vykutat cosi ryze peruánského, ale je otázka, zda již v označení „kreolský valčík“ není jakási zrada – jestli to není totéž jako třeba „český rap“. Román se několikrát vrací k definici slova huačaferie: „V jedné poznámce už si podtrhl, že je nesmysl toto slovo vykládat jako synonymum výrazů strojenost, afektovanost, nevkus, jak stojí ve slovnících, zejména ve slovníku peruanismů. Ne, v Peru znamená huačaferie víc než nevkusnou, trapnou afektovanost, snahu vypadat jako něco víc: je to odlišný způsob nazírání na svět, naivnější a dojemnější, méně vzdělanecký a více intuitivní, v každé společenské třídě něčím příznačný.“
Originál z provinční kultury
Huačaferie by se nejspíš dala označit jako dojemná snaha. Rozhodně nejde o směšné fangličkářství, jaké předvádí slovenská ministryně kultury. Jenže k tomu, abychom mohli skutečně najít osobitost „naší“ kultury, bychom museli znát dobře všechny ostatní.
A kdybychom je znali, jistě bychom viděli, že je tam řada podobností: „Někdy může být huačaferie roztomilá (když si dívka koupí červené krajkové kalhotky, aby překvapila svého chlapce), jindy se rodí z nečekaných spojení: například marxističtí kněží… Ve světě se huačaferii může blížit kýčovitost nebo trapnost, ale především jí odpovídá venezuelský pojem pava. (Příklady toho, co lze označit výrazem pava, jsem četl v díle venezuelského autora Salvadora Garmendii: nahá žena hrající biliár, záclona slz, květy z vosku, akvária v salonech). Ale venezuelská pava má v sobě temnou předzvěst, ohlašuje neštěstí, čehož je peruánská huačaferie díky bohu ušetřena.“
Daleko snáze se tak dá říct, že čas od času se kdekoli na světě může narodit originální tvůrce a povstat z provinční kultury k tomu, aby se stal přínosem kultury světové. To je případ Maria Vargase Llosy, i když se jistě z českého pohledu zdá, že měl velkou výhodu v tom, že jazykem, jímž psal, mluví skoro celá Jižní a Střední Amerika, spousta lidí ve Spojených státech a především pochopitelně ve Španělsku. Jenže i ta konkurence je v důsledku toho poněkud větší.