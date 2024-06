Kdo si tu namlouvá slečnu Poezii? Nové sbírce Petra Hrušky trošičku dochází dech

Nová kniha Petra Hrušky připomíná „nápadník“ nějakého váženého literáta, nejspíš nositele Nobelovy ceny, nebo alespoň někoho, kdo už ji každou chvíli očekává. Jako by básník – instituce shrnul všechny náčrtky a rukopisy ze svého pracovního stolu, a tak zde máme soubor rozličných textů, a to nejen co se týče tvaru, ale i kvality.

Vedle postřehu „U přepážky dlouhá tichá fronta lidí, kteří chtějí odejít“, jejž by si mohla Česká pošta klidně vzít jako motto svého trvalého úsilí zničit nervy tuzemských občanů, tu najdeme též angažovaný povzdech: „Oslnivé jarní světlo. Střílí se Rusům lépe?“