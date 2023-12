Balíček se moc nepovedl. Daň z nemovitostí by klidně mohla dál růst, říká ekonom a člen NERV Petr Janský

Lidovky.cz: Nedávno byl schválen tzv. konsolidační balíček, který měl pomoc státu zastavit rychlé zadlužování. Ale už krátce poté, co byl navržen, se objevily hlasy, že bude třeba šetřit dál. Proč?

Bohužel, rozhodně to není tak, že teď jsme ušetřili a jdeme utrácet. Naopak, pokud jsme si mysleli, že v roce 2023 máme velký strukturální deficit, tedy deficit, který není závislý na stavu hospodářského cyklu a není důsledkem propadu ekonomiky, tak skoro stejně velký ho budeme mít i v roce 2024.

Podle odhadu Národní rozpočtové rady je letos strukturální 2,3 procenta HDP, příští rok má být 2,2 procenta. Vidíme sice posun správným směrem, ale tempo je hlemýždí.

Lidovky.cz: Což je dáno tím, že v položkách, jež strukturální deficit vytvářejí, se v konsolidačním balíčku příliš neškrtalo.

Ano, neškrtalo, ale to je jen jedna věc. Z pozornosti, která byla věnována onomu konsolidačnímu balíčku, kde skutečně dochází k snižování výdajů a ke zvyšování příjmů, a tedy se snižuje strukturální i běžný deficit, by letmý pozorovatel mohl usoudit, že vláda šetří.

Zároveň jsou tu ale nárůsty některých výdajů, například výdaje na obranu. Většina poslanců to podporuje, zřejmě to podporuje i většina voličů, ale když poslanci schvalovali výrazný nárůst výdajů na obranu o desítky miliard korun, neschvalovali zároveň s tím další příjmy, ze kterých by se to zaplatilo. Podobné to bylo i u dalších položek. Z hlediska zdravých veřejných financí je to chyba.

Lidovky.cz: Předpokládám, že tím myslíte například zvyšování platů učitelům...

Trochu, u školství totiž těmto slibům nedostojíme. Výdaje na školství v porovnání s růstem daňových příjmů v posledních letech klesají. Od roku 2022 – a má to tak jít i dále – jde o pokles reálných výdajů. Výdaje na obranu na rozdíl od nich rostou více než inflace, víc než daňové příjmy i víc než nominální HDP. Vláda snížila některé typy daní a zvýšila některé další výdaje včetně důchodů. Nedošlo k nějaké velké celkové úpravě veřejných financí.

Lidovky.cz: Tak kde je tedy chyba?