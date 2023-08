Waldorfský učitel vysvětluje, jak smysluplně učit fyziku. Při pokusech nemluvím, nechávám mluvit přírodu

Lidovky.cz: Mně se na waldorfské pedagogice líbí, že neupozaďuje učitele. Ale když jsem vám to řekla, opáčil jste, že nejlepší učitel je ten, který není vidět. To mě trochu zmátlo. Jak jste to myslel?

Myslel jsem to tak, že když se člověk dozví o nějakém učiteli, tak je to často proto, že má nějaký problém, takže trochu jako vtip. Tím nepopírám, že učitel ve waldorfu má výraznou roli. Ale to, že by se učitelé obecně upozaďovali, já osobně nevnímám, takže vlastně nevím, čím se tolik lišíme my waldorfští učitelé.

Lidovky.cz: V debatě o vzdělávání dnes docela často zaznívá, že učitel by měl být parťák a průvodce, ne někdo, kdo žákům říká, co mají dělat. Ve třídě má být spíš jako podpora, kdyby bylo třeba, nemá moc mluvit, dokonce i slovo autorita je spíš neoblíbené, stejně jako to, že by učitel měl být vzorem. Kdyby učitel řekl, že chce být ve třídě dominantní, od nějaké odborné poroty by dnes cenu nedostal.

Já se taky nebráním tomu sejít ze stupínku, ale nemyslím si, že to je upozadění. Jednou jsem přenechal učení celé jedné epochy matematiky žákům. Epocha je dvouhodinový výukový blok, který trvá dva až čtyři týdny. Výuka hlavních předmětů se na waldorfské škole odehrává právě v takových epochách.