Kapesní průvodce inteligentního občana po životě Petra Kellnera aneb Jaká byla jeho cesta k miliardám

Ještě nedávno měla Česká republika dva mimořádně vlivné občany, o jejichž životech toho věděla zatraceně málo, přičemž chtěla mnohem, mnohem víc. Vliv obou zdaleka přesahoval historické hranice českých zemí, zároveň si oba natolik chránili své soukromí, že bylo svého času nemožné získat byť obyčejnou portrétní fotografii, a stejnou omertu dodržovalo veškeré jejich okolí. Oba jsou již na pravdě Boží, což mnohým přátelům či spolupracovníkům otevřelo ústa, takže se o Milanu Kunderovi i Petru Kellnerovi máme šanci dozvědět více. Hurá.
Vyprávěním se prolínají archivní nahrávky, a když citují z dobového tisku, slyšíte šustění stránek.
Sedm zhruba pětadvacetiminutových dílů rozhlasové série mapuje byznysovou cestu Petra Kellnera od prodeje kopírek přes „První privatizační fond“, aktivity v Rusku a v Číně až po závěrečnou tragédii na Aljašce.
Hlavní silou celého projektu jsou hlasy.