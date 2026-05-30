Picasso moderní hudby. Jak se stal Miles Davis revolucionářem a změnil tvář populární hudby

Legendární kapelník Duke Ellington jej kdysi označil za Picassa jazzu. A dobře věděl, o čem mluví, neboť v předchozí generaci jazzových hudebníků plnil podobnou funkci. Miles Davis nebyl pouze virtuosem, ale také neúnavným inovátorem, který během pěti dekád několikrát zcela změnil směr vývoje zdaleka nejen jazzu, ale celé moderní hudby. Sám svoji potřebu neustále bořit zavedené formy a definovat nové tvůrčí epochy nazýval tvůrčím prokletím. I pětatřicet let po smrti zůstává osobností, jejíž význam pro světovou kulturu je nedocenitelný.
Během své kariéry stál Miles Davis v čele téměř každého zásadního žánrového zlomu v jazzové hudbě. V newyorských klubech se připojil k bebopovému hnutí, kdy společně se saxofonistou Charliem Parkerem položil základy modernímu jazzu jako náročnému umění, krátce nato však bebopovou horečku „zchladil“ nahrávkou Birth of the Cool, která definovala tzv. cool jazz. Následovaly orchestrální projekty s aranžérem Gilem Evansem, postbopové experimenty a zavedení modálního jazzu na desce Kind of Blue z roku 1959, která dodnes zůstává nejprodávanějším jazzovým albem v historii.
Po významné etapě druhé poloviny 60. let, kdy tvořil originální akustickou hudbu s tzv. Druhým velkým kvintetem, v němž figurovaly osobnosti jako pianista Herbie Hancock a saxofonista Wayne Shorter, na přelomu 60. a 70. let Davis prostřednictvím desek In a Silent Way a Bitches Brew doslova „zapojil jazz do elektrické zásuvky“ a otevřel dveře jazzrockové fúzi.
Ve finálních dekádách své kariéry pak propojil jazz s funkem, moderním popem, výrazně začal používat elektroniku a experimentoval i s hiphopovými prvky. Dokázal prostě propojovat dříve nesmiřitelné světy, absorbovat vlivy z ulice i vážné hudby, vnášet nové prvky do hudební produkce i práce s technologiemi.
Možná to z dosavadního výčtu vypadá, že Miles Davis prostě svoji historickou úlohu splnil a dnes není důvod se k němu vracet. Sám by možná byl proti jakémukoli ohlížení. Ale důležitou součástí jeho odkazu není jen samotné sledování vývoje, který nastavil a ovlivnil, ale také sama filozofie jeho hry. Davisova trubka nenabízela jen technickou ekvilibristiku, nýbrž hluboký emocionální prožitek, vyjádřený i skrze ticho a minimalistické množství tónů.
Zvláště ve vrcholných obdobích Miles Davis proslul tím, že se soustředil spíš na to, co lze z hudby „vynechat“. Učil hudebníky i posluchače, že „chyba neexistuje“, pokud na ni dokáže navázat správně zvolený tón. Jeho slavná výzva „nehrajte to, co tam je, hrajte to, co tam není“ nutí posluchače aktivně se podílet na dotváření prostoru v hudebním díle. V dnešním světě, přesyceném digitálním smogem, představuje Davisova tvorba v tomto ohledu lekci z radikálního minimalismu.
Osobnost měnící hudební svět
Davisův odkaz je dodnes udržován v nebývalé kvalitě díky pečlivé ediční činnosti. Klíčovou roli v tomto procesu hraje The Bootleg Series , jež odkrývá poklady z archivů a nabízí hlubší pohled na fungování Davisových kapel. Boxy vždy několika CD nebo LP postupně přinášejí nahrávky z různých období Davisovy tvorby, Davisovo působení na slavném jazzovém festivalu v Newportu anebo shrnují trumpetistovu spolupráci se saxofonistou Johnem Coltranem (jehož sté výročí narození si mimochodem připomeneme letos na podzim).
Mimo tuto monumentální dokumentární sérii stojí za zmínku posmrtné album Rubberband, vydané v roce 2019. Jde o rekonstrukci nahrávek z let 1985 a 1986, které Davis pořídil po svém přechodu k vydavatelství Warner Bros a které byly dokončeny pod dohledem jeho synovce Vince Wilburna a původních producentů.
Deska rozdělila kritiku nejen kvůli popfunkovému zvuku, který ovšem koresponduje obecně se zvukem, který Davis v polovině 80. let prosazoval, ale i principiálně – totiž kvůli samotné podstatě moderního dotvoření původně nehotové Davisovy studiové nahrávky. Významnějším a autentičtějším posmrtným projektem bylo album Everything’s Beautiful z roku 2016, na němž klávesista a skladatel Robert Glasper s pomocí r&b a hiphopové elity originálním způsobem dekonstruoval a přetvořil samply Davisových archivních nahrávek do podoby moderních skladeb.
Zatím byla řeč převážně o jazzu, ale vliv Milese Davise na současnou hudební scénu překračuje mnoho žánrů. Průkopnické postupy z jeho elektrické éry, kdy využíval studiový střih, smyčky a manipulaci se zvukovým páskem, položily základy pro ambientní hudbu, trip-hop, drum’n’bass či progresivní rock. Mezi nejvýraznější příklady tohoto vlivu v rockové hudbě patří britská skupina Radiohead. Její frontman Thom Yorke rád vypráví, že výchozím zvukovým bodem a hlavní inspirací pro jejich kultovní album OK Computer z roku 1997 bylo právě Davisovo dvojalbum Bitches Brew. K Davisovi se ovšem jako ke svému vzoru hlásí i další rockoví experimentátoři jako třeba The Mars Volta či baskytarista Flea ze skupiny Red Hot Chili Peppers.
V oblasti elektronické a minimalistické hudby je Davisova stopa patrná například u producentů typu Briana Ena. Davisovo experimentování s efekty na trubce rezonovalo s německým experimentálním studiem WDR v Kolíně nad Rýnem a s teoriemi skladatele Karlheinze Stockhausena.
V moderním hip-hopu pak zase Davisovo dílo přímo koresponduje se samotnými základy žánru. Beastie Boys přiznávali velký vliv Davisových alb On the Corner a Agharta ze 70. let, raper Nas využil ve svých skladbách opakovaně motivy z Davisových nahrávek a jeho obdiv k trumpetistovi došel tak daleko, že napsal předmluvu k aktuálnímu, letošnímu, novému vydání Davisovy autobiografie – která je mimochodem ve svém literárním žánru považována za jedno z vrcholných děl. Tóny Davisovy trubky se rovněž objevily v nahrávkách Public Enemy či Jay-Z a Kendrick Lamar rovněž potvrdil, že Davis byl jedním z hlavních inspiračních zdrojů při natáčení jeho žánrově přelomového alba To Pimp a Butterfly.
Samostatnou kapitolou jsou pak současní jazzoví inovátoři, kteří si ve skutečnosti s žánry vůbec hlavy nelámou. Například saxofonista a skladatel Kamasi Washington přímo a otevřeně navazuje na Davisovy velkolepé fúze ze 70. let, přičemž Washingtonovo nejznámější album The Epic staví na dravosti a tvořivé svobodě, kterou tehdejšímu jazzu jednoznačně přinesl právě Miles Davis.
Nejen hudba
Svoji dobu Miles Davis ovšem předešel i v tom, že byl skutečně komplexní osobností, jejíž vliv se projevoval v mnoha oblastech běžného života. Zásadním tématem byla jeho nekompromisní angažovanost v boji proti americkému rasismu a prosazování občanských práv (podrobně se tomuto tématu věnujeme na protější straně).
V roce 1949 odcestoval dvaadvacetiletý Davis poprvé mimo USA do Paříže, kde vystoupil v sále Salle Pleyel. Zde byl francouzskou intelektuální elitou, včetně spisovatele Borise Viana či filozofa Jeana-Paula Sartra, přijat jako rovnocenná lidská bytost, s čímž se v tehdy ještě výrazně segregovaných Spojených státech setkával málokdy. V Paříži také prožil hluboký milostný vztah se zpěvačkou Juliette Gréco. Sartre se tehdy Davise zeptal, proč si ji nevezme, na což trumpetista odpověděl, že Juliette příliš miluje, než aby ji vystavil ponižování v tehdejší rasistické Americe.
Hrdost a vzdor vůči rasovému útlaku se promítaly i do Davisova osobitého módního stylu. Prošel cestu od uhlazených obleků v 50. letech přes pestrobarevné africké haleny v následující dekádě až po extravagantní kožené kabáty, hippie kalhoty do zvonu a masivní sluneční brýle v jazzrockové éře. Na sklonku života spolupracoval například s japonským oděvním designérem Issejem Mijakem, a dokonce se sešel na přehlídkovém molu jako model s další významnou kulturní ikonou, Andym Warholem.
Dalším zajímavým (a poněkud přehlíženým) rozměrem Davisova talentu bylo výtvarné umění. Na začátku 80. let postihla hudebníka mozková mrtvice, po níž mu ochrnula ruka. Lékaři mu doporučili kreslení jako terapeutické cvičení. Co začalo jako rehabilitace, rychle se proměnilo v posedlost, vizuální obdobu hudby. Davis začal tvořit velkoformátové expresivní akrylové malby, v nichž se mísily vlivy afrického kmenového umění, maleb Pabla Picassa a sofistikovaných graffiti Jeana-Michela Basquiata. Na dnešních aukcích kupodivu ceny jeho obrazů nejsou nikterak astronomické, pohybují se v „pouhých“ tisících dolarů.
Budoucnost
Z výroků současníků i následovníků Milese Davise o nejrůznějších stránkách umělcovy osobnosti by se dala sestavit pěkně silná kniha. Každý jej nahlížel z té strany, ze které jej nejlépe poznal. Šansoniérka Juliette Gréco na něj vzpomínala jako na muže s tváří neobyčejné krásy, připomínající sochu od Giacomettiho. Hudební souputník Quincy Jones prohlásil, že tón Davisovy trubky dokázal vyjádřit nejhlubší lidskou samotu i touhu. John Coltrane zase vyprávěl, že Davis se po odehraném koncertě zpravidla vytratil za krásnými ženami, zatímco Coltrane sám trávil noci cvičením v hotelovém pokoji, a saxofonista Wayne Shorter zase vyzdvihoval jeho schopnost vést kapelu bez zbytečných slov, pouze silou své charismatické přítomnosti.
A co samotný Davis? Když jej na sklonku života označili za „legendu“, poněkud se ohradil, že legendou je starý muž s holí, známý tím, co dělal kdysi, zatímco on stále tvoří budoucnost. Do značné míry to platí i v roce jeho nedožitých stých narozenin.