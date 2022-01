Tichá revoluce první světové architektky. Jak žila a tvořila Římanka Plautilla Bricciová?

Možná vám jméno Plautilla Bricciová nic neřekne. V současnosti ale v Římě probíhá velkolepá výstava, která upozorňuje na důležitý fakt: že to nejspíš byla první architektka vůbec.

Postavení ženy ve společnosti je už desítky let předmětem zájmu nejen médií, ale také historického výzkumu. Tento výzkum se do značné míry překrývá s tím, co čtenáři znají jako gender studies. Je ale každý článek, každá kniha věnovaná ženě součástí gender studies? Nebo musí splňovat nějaká další kritéria – například akceptovat radikální feminismus, kritickou rasovou teorii, postkoloniální myšlení? A pokud ano, co si počít, když třeba „feminismus“ může označovat poměrně širokou paletu přístupů?