Seizmické stanice po celé Evropě zapnuly alarmy. Otřesy zaznamenala dokonce i švédská stanice ve městě Kalix na polárním kruhu. Vědci označili za epicentrum dno Baltského moře, jižně od dánského ostrova Bornholm.
Brzy bylo jasné, že nešlo o zemětřesení ani o nehodu, ale práci lidí. Okamžitě se vyrojila celá řada spekulací ohledně toho, kdo za akcí stojí. Dnes můžeme prakticky s jistotou říct, že útok spáchala skupinka Ukrajinců složená z vojáků, bývalých špionů a civilních potápěčů.
Jejich vynoření bylo možná ještě riskantnější, protože kyslíkové bomby při nárazu vln poškodily bok Andromedy a při vytahování Freyi na palubu si člen posádky, zvaný Voják, pořezal ruku.