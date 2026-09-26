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Podle CIA akce za 50 milionů. Nord Stream ale zničila parta civilistů za pakatel

Ondřej Soukup
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Nord Stream. Zničení ruských plynovodů je nejúspěšnější špionskou operací za poslední desetiletí. | foto: Lela Geislerová

Přesně před čtyřmi roky, 26. září 2022, došlo k nejspíše největší industriální sabotáži v dějinách lidstva. Výbuchy zničily tři ze čtyř potrubí plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2 a příběh této operace se čte lépe než nejlepší špionážní příběhy.

Seizmické stanice po celé Evropě zapnuly alarmy. Otřesy zaznamenala dokonce i švédská stanice ve městě Kalix na polárním kruhu. Vědci označili za epicentrum dno Baltského moře, jižně od dánského ostrova Bornholm.

Brzy bylo jasné, že nešlo o zemětřesení ani o nehodu, ale práci lidí. Okamžitě se vyrojila celá řada spekulací ohledně toho, kdo za akcí stojí. Dnes můžeme prakticky s jistotou říct, že útok spáchala skupinka Ukrajinců složená z vojáků, bývalých špionů a civilních potápěčů.

Jejich vynoření bylo možná ještě riskantnější, protože kyslíkové bomby při nárazu vln poškodily bok Andromedy a při vytahování Freyi na palubu si člen posádky, zvaný Voják, pořezal ruku.

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