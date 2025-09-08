Do Plzně za osudem madam Michelin aneb Bývalé nádraží zůstává v pohybu

Patří k nejvzácnějším nádražním budovám v Česku. Secesní stavba nádraží Plzeň – Jižní Předměstí byla postavena ještě pod názvem Říšské předměstí před více než sto lety. Dnes už tudy na rozdíl od mladší, protilehlé budovy lidé na vlak nespěchají. Přesto někdejší nádraží zůstává v pohybu, jak naznačuje i jeho nové jméno – Moving Station.

Moving Station | foto: Jindřich Rosendorf

Jde o pohyb kulturní. Zajišťuje ho nezávislá organizace Johan, která pomohla samotnou budovu i zachránit. Nádraží bylo od konce 80. let bez využití, chátralo a hrozila mu demolice. Až jej v roce 2000 se svolením Českých drah začali umělecky okupovat mladí lidé v čele s Romanem Černíkem. A když budovu v roce 2006 koupila firma Klotz, zůstali v ní a společně připravili projekt transformace na kulturní centrum. Rekonstrukce proběhla roku 2015, kdy Plzeň byla evropským hlavním městem kultury.

Madamme M

Mezinárodní festival Divadlo, Plzeň, Moving Station. 18. 9.

„Máme teď tedy hned dvě výročí – pětadvacet a deset let,“ usmívá se Roman Černík, dnes umělecký ředitel Johanu. Sám říká, že Moving Station se zaměřuje na prezentaci experimentujícího, angažovaného i autorského divadla a je jedinou scénou systematicky uvádějící a podporující v městě a kraji současný tanec. V oblasti divadla představuje nezávislé projekty, zároveň produkuje původní profesionální inscenace zaměřené na aktuální témata.

„Dává nám to příležitost být otevřenější a akčnější než divadla repertoárová. Zveme ke spolupráci zajímavé a inspirující, často ještě nezavedené tvůrce, působíme i jako koprodukční rezidenční dům,“ pokračuje Černík. Instituce tohoto rozsahu nemá podle něj obdobného dvojníka v Plzni ani v kontextu celé republiky. Je respektovaným členem řady nezávislých kulturních asociací, například Trans Europe Halles, prestižní evropské sítě center kultury v bývalých industriálních prostorech.

Madam Michelin

I projekt Moving Station je nejen v domácím měřítku hodnocen jako jeden ze startovních a zároveň dosud živých a velmi úspěšných příkladů této rekonverze.

„V čem jsme výjimeční?“ přemítá dál šéf Johanu. „Snad v nabídce propojování a přesahů současného divadla a současného tance do výtvarného umění, literatury, filmu i nového cirkusu a nových médií,“ tvrdí a dodává, že samotné bývalé nádraží stojí uprostřed mostu, který dnes nese jméno ikony českého undergroundu Ivana M. Jirouse. A právě most prý také symbolizuje zmíněnou atmosféru propojování a setkávání.

Festival Divadlo nabídne zážitky, ale i podněty k zamyšlení nad světem

Roman Černík, vlastní profesí pedagog, není jen hlavou uskupení organizujícího ročně stovky akcí, ale také aktivním divadelníkem. V rámci epilogu 33. ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo (10.–18. 9.), jehož je Johan spolupořadatelem, se diváci mohou těšit i na představení, které Černík režíruje. Inscenace má název Madamme M a sleduje příběh Marguerite-Marie Michelin ze slavné rodiny majitelů francouzské firmy proslulé výrobou pneumatik i vydáváním průvodců po nejlepších evropských restauracích.

Tato žena se za války ve Francii zapojila do protinacistického odboje, v červenci 1943 ji ale zatkli, odvlekli do Německa a přes lágry v Saarbrückenu a Ravensbrücku transportovali na podzim 1944 do koncentráku Flossenbürg v Holýšově na Plzeňsku. Zde se pak dočkala osvobození. „Inscenaci stavíme na podkladu deníků, které si paní Michelin během svého věznění v táboře vedla. Nepůjde ale o rekonstrukci, spíše o lyricko-epické ztvárnění hranice mezi životem a smrtí, osobní výpověď nebo chcete-li báseň vyprávěnou divadelními prostředky.“

