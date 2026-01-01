Po stopách nulté světové války. Nová kniha popisuje první velký celosvětový konflikt

Sedmileté válce (1756–1763) dnes někteří historici přezdívají také nultá světová válka. Zachvátila nejen velkou část Evropy, ale přenesla se i do Ameriky, Asie, a dokonce také do Afriky. Zahynulo v ní okolo milionu lidí, přičemž polovina tohoto počtu připadá na civilisty.

Sedmiletá válka. | foto: Getty Images

Luboš Taraba: Příliš mnoho nepřátel. Sedmiletá válka v Evropě 1756–1763. Vydalo nakladatelství Epocha, 712 stran.

Že by před touto válkou byl v Evropě bůhvíjak dlouhý klid, to se říct nedá. Nevraživost mezi Francií a Anglií trvala odedávna, pruskému králi Friedrichovi II. zdaleka nestačilo, že se ve válkách o rakouské dědictví střetl s Marií Terezií o Slezsko, válčit se chtělo i Rusům nebo Švédům… Situace byla zkrátka notně nestabilní, stačila jen rozbuška. A ta se odehrála za oceánem.

Francouzi i Angličané se na sobě vzájemně snažili získat co nejvíc ze severoamerického území, a to za využití všech metod, včetně nejšpinavějších, a do svých válek zapojovali i indiánské obyvatelstvo (jen si vzpomeňte na Posledního Mohykána!). Za záminku pak posloužilo zajetí tří set francouzských obchodních lodí a 6 tisíc námořníků Angličany.

Koalice byly dojednány – s Angličany šli Prusové, s Francouzi Rakušané a Sasové –, karty rozdány. Pak už jen po sedm let hřměla děla. A to i na tak roztodivných místech, jako byla dnešní Ghana, Indie nebo Filipíny. Tam všude se střetali Angličané a Francouzi a jejich místní spojenci či odpůrci, aby využili příležitosti pro nápravu starých či domnělých křivd, pomstili se za minulá příkoří a nejčastěji se jednoduše obohatili na nepřítelův účet.

Koalice byly dojednány, karty rozdány. Pak už jen po sedm let hřměla děla. A to i na tak roztodivných místech, jako byla dnešní Ghana, Indie nebo Filipíny.

Podstatný výsek z této etapy lidských dějin, která není tolik proslulá jako třeba předchozí třicetiletá válka v Evropě nebo pozdější válka za americkou nezávislost, přináší výpravná kniha plná map i dobových vyobrazení historika a spisovatele Luboše Taraby. Ten je čtenářům knih zaměřených na military dobře známý, ve svých publikacích zmapoval několik válek, které se odehrávaly během 17., 18. nebo 19. století. Jeho předností je nejen vysoká erudice, ale i čtivý autorský styl, díky němuž se popisy válečných tažení nebo dlouhá diplomatická jednání čtou jako strhující dobrodružný příběh.

Sedmiletá válka.

