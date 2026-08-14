Pobřežní oblasti klesají o šest milimetrů za rok. Rychleji, než stoupá moře

Radek John
  10:00
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Indonéská metropole Jakarta je nejrychleji se potápějícím městem světa. | foto: Profimedia.cz

Obyvatelé pobřežních měst už desítky let pociťují vzestup hladiny oceánů. Jeho následky zhoršuje propad většiny hustě obydlených částí souše opačným směrem. Má několik příčin.

Hladina světového oceánu v současnosti stoupá tempem 3,15 milimetru za rok. Z pohledu obyvatel hustě obydlených pobřežních oblastí je však rychlost vzestupu moře skoro dvakrát vyšší. V průměru dosahuje asi šest milimetrů ročně. Značná část pobřežních měst se totiž potápí. Takové jsou závěry výzkumu skupiny badatelů z Technické univerzity v Mnichově a Tulaneovy univerzity v New Orleans vedené Juliem Oelsmannem.

Vědci uvádějí od zmíněného průměru řadu odchylek. Některé úseky souše klesají rychleji než jiné. Vzestup moře je nejvíc citelný na pobřeží Indonésie, Bangladéše, Egypta, Nigérie a Číny. Z pohledu obyvatel těchto zemí stoupá hladina oceánu o sedm až deset milimetrů ročně.

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Poměrně rychle se potápí i pobřeží Spojených států a Nizozemí. Vědci v jejich případě odhadují relativní tempo vzestupu moře mezi čtyřmi a pěti milimetry ročně. Nejohroženější jsou velká města.

Rekord drží indonéská Jakarta. Hladina moře v ní stoupá o 13,7 milimetru ročně. Následují čínský Tchien-ťin s 13,5 milimetru, thajský Bangkok s 8,5 milimetru, nigerijský Lagos s 6,7 milimetru a egyptská Alexandrie se šesti milimetry.

V ohrožených oblastech navíc geodeti naměřili i místní rozdíly. Některé části Jakarty se potápějí rychlostí 42 milimetrů za rok. Jiné naopak dokonce mírně stoupají.

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Pokles souše má podle výzkumníků víc příčin. Počítají mezi ně čerpání podzemní vody, těžbu plynu a ropy a stlačování relativně mladých, zejména říčních, usazenin. K poslednímu zmíněnému faktoru výrazně přispívá prostá váha staveb ve městech.

Nutno poznamenat, že výšku hladiny moře na konkrétním místě řídí hlavně střídání přílivů a odlivů. Způsobuje ho především gravitační působení Měsíce a Slunce. Kromě nich ale vstupuje do hry ještě okolo dvou stovek dalších faktorů, třeba tvar mořského dna nebo tlak vzduchu. Trvalému zaplavení pobřežních oblastí tak předcházejí častější přílivové povodně.

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