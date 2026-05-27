Inflace Hitlerů zasvinila veřejný prostor. Kdy je v češtině mnohem užitečnější prase?

Přirovnání může působit jako zastaralá literární manýra. Jenomže v mediálních debatách se ozývá i dnes, silně a nekompromisně. Nemusí to být s „jako“. Může to znít třeba: on je takový don Quijote. To v lepším případě. V posledních letech se v politických diskusích často někdo přirovnává k Hitlerovi, a to i veřejné osoby malého kalibru. Je to samozřejmě hloupé a může se to vrátit jako bumerang.
Takový Tomáš Halík před lety přirovnával nejmenovaného politika k novodobému Hitlerovi a teď k němu jeho samotného přirovnali jiní. Inflace Hitlerů zasvinila celý veřejný prostor. Jméno německého führera s sebou nese tolik negativních konotací, že kdokoli je k němu přirovnán, odchází zohaven nálepkou vší hrůzy německého nacismu, i když si přezdívku vynesl jen za svůj knír.
Bez sloves. Zkuste vysvětlit člověku z jiné země, co znamená Tak přece! nebo No proto!
Dobré přirovnání se vztahuje pouze k jedné konkrétní vlastnosti. Proto zůstávají tak zřetelná zvířecí přirovnání, která si sice občas neberou servítky, leč někdy mohou být i pochvalná, každopádně komentují jen jeden rys povahy: vidí jako rys, pilný jako včela, tichý jako myška, krotký jako beránek, kroutit se jako had, hubený jak žížala, mlčí jako kapr, mírný jak ovečka, mám hlad jako vlk, neposedný jak pytel blech, (a teď přitvrdíme) ošklivá jak ropucha, být jako pijavice, mlsnej jak koza, chudej jak kostelní myš, studenej jak psí čumák, zazobanej jak sysel, cítí se jak zpráskanej pes, kouká jak vyvoraná myš, táhne se jak šnek, jde mu to jak psovi pastva, vzteklej jako doga, funí jak překrmená husa, chodí jak koza po ledě, kouká jako husa do flašky…
Některá zvířata se hodí ke všemu: nejen že můžete být tlustej nebo špinavej jak prase, ale někdo se má jako prase v žitě, ožere se jak prase, anebo dokonce může nastat zima jako svině. Rozuměj hodně. Stejně tak můžete mít peněz jak hovado čili bejt zazobanej jak sysel, i když život je těžkej jak kráva.
Odstoupíme-li od zvířat, invence roste: hluchej jak pařez, jí jak protrženej, stojí jako opařenej, práce jak na kostele, bordel jak v tanku, ticho jak po pěšině, jednoduchý jak facka, dře se jako kat, chodí jak slečinka, bledá jak dcera ředitele vápenky, huba mu jede jak mlejn, rychlej jako namydlenej blesk, smrad jak v Cařihradu, zima jak na Sibiři a žijeme si jak pánbůh ve Frankrajchu… Ani zde nemusí hrát logika hlavní roli. Můžete být Pražák jak Brno anebo vás může potkat zima jak v prd… Inovace jsou nadále možné. Nedávno jsem zaslechl postesk jednoho mladíka, že fouká vítr jak debil.
Mimochodem, když někdo před mladou Kazaškou vypadá jako blbec, ale není to blbec, má docela smůlu, no ne?
Autor je překladatel