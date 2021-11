Podněty pro výchovu a vzdělávání dětí od narození do puberty. Kde je hledat?

Nic na tom nemění ani fakt, že mnohdy nemají na výchovu čas, protože ho tráví v práci, že často nejsou vůbec v rodině přítomni, protože žijí někde úplně jinde a dítě vídají pouze na návštěvách, že v některých situacích nevědí, co mají dělat, že občas nejsou dobře naladěni, protože jsou nezaměstnaní, unavení z práce i z rodiny, že si někdy myslí, že o dítě by se raději měl postarat někdo jiný a že by to dělal lépe – babičky, chůva, škola, kroužky, jiné instituce…

Pro některé dítě se tak opravdu může nejvlivnější osobou stát děda, učitelka, trenér, někdy dokonce kamarádi nebo televize a populární časopisy. Vliv rodičů se v určitých obdobích vývoje dítěte může stát přechodně velmi nenápadným, jindy dítě ostentativně odmítá vše, co mu rodiče nabízejí a co podporují, přesto bývá z dlouhodobějšího pohledu jejich vliv nejsilnější a nejvšestrannější.