Podnikatelé ve víru bouřlivých dějin. Od posledních Přemyslovců přes Baťu po 21. století

S podnikáním, byť se této činnosti tak ještě dlouho neříkalo, se začalo už hluboko ve středověku. Souviselo s rostoucím významem měst, kterých u nás začalo v rámci kolonizace ve 13. století dramaticky přibývat. Prvním, kdo na zakládání měst vydělal, byl tzv. lokátor: jeho úkolem bylo najít vhodné místo, zorganizovat příchod osadníků, vyměřit pozemky a parcely a řídit celou akci od počátečního klučení lesa až po výstavbu prvních budov; byl to vlastně jakýsi středověký developer. Také za svou práci získal patřičnou odměnu: nezřídka šlo o nejlepší pozemky a funkci rychtáře.
Poté přišel na řadu obchod, který se v téže době také dramaticky rozvíjel. I pro užaslé Čechy se najednou otevíral velký svět – křížové výpravy nebo cesty do Asie otevíraly dosud netušené trhy, kde se dalo náramně zbohatnout (a také stejně snadno přijít při tehdy tolik riskantních cestách o život). Vedle toho se řemeslníci začali podle svého povolání sdružovat do cechů, které dohlížely na kvalitu výrobků a regulovaly trh. No a aby zboží bylo možné prodat, začala prudce stoupat poptávka po dopravě a s ní spojených službách, dbajících na všestrannou péči o tělo i ducha obchodníkova, jako byly hostince, pekárny či nevěstince...
Podnikání v českých zemích: Od pražského groše po akciové společnosti
Předchozí vyprávění je samozřejmě velmi zjednodušující, zatímco příběh podnikání si zaslouží všestranný a poučený vhled. Úkolu připravit syntézu dějin podnikání se pod vedením doc. Petra Popelky, editora svazku a také vedoucího Katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, chopila vybraná společnost českých historiků. Najdeme mezi nimi nejpřednější odborníky nejen hospodářských dějin. Ti čtenáře ve skutečně monumentálním svazku (čítajícím přes 800 stran) provedou dějinami podnikání od jeho středověkých forem přes první manufaktury nebo podnikající aristokracii až po slavná jména 20. století, jako byli Tomáš Baťa nebo František Odkolek.
Ač je kniha svým časovým rozpětím široce rozkročena, když začíná někde u posledních Přemyslovců a končí ve 21. století, nejvíc pozornosti samozřejmě věnuje 19. a 20. století. Vysvětluje, kde se vzaly akciové společnosti nebo moderní management, jak se původně malé rodinné firmy rozrůstaly do podoby mamutích konglomerátů, jejichž majitelé se rázem stávali bohatšími než stará rodová šlechta, zkoumá postavení žen v podnikání a zajímají ji i často bouřlivé vztahy mezi podnikateli a dělníky.