Podoby lásky. Znáte rozdíl mezi platonickou láskou a crushem?

Pohledem do cambridžského online slovníku zjistíme, že význam je spíše „chovat k někomu silný, ovšem dočasný cit“, a já se tím pádem řadím k těm třinácti nespokojencům, protože se domnívám, že Čeština 2.0 celou tu záležitost zřejmě tak úplně nepochopila.
Jako příklad totiž uvádí větu: „Kamarád má crush na tu novou spolužačku z Pardubic, chtěl by s ní na rande.“ Dovolím si tvrdit, že anglický výraz mnohem spíš popisuje situaci, kdy se vám někdo strašně líbí, ale z nějakého důvodu se nemáte k akci. Zkrátka máte pro někoho slabost, ale říct mu o svých citech snad ani neplánujete. Z příkladů uvedených na Dictionary.cambridge.org vybírám větu: „Občas jsem si říkala, že na tebe má tak trochu crush.“ Nebo v mém překladu: „… že pro tebe má tak trochu slabost.“
Crush je nereálný a možná si v něm libujeme jen kvůli tomu hřejivému pocitu kolem žaludku. Je to fantazijní záležitost, další akce není v plánu.
Slabost můžete mít pro koležstvo, postavu z filmu či seriálu, sousedstvo, kamarádstvo, bohužel i cizí partnerstvo. V jejich přítomnosti se cítíte trošku nesví, rádi na ně koukáte, pohráváte si s myšlenkou, co by bylo, kdyby, ale kdybyste dostali příležitost onu osobu „sbalit“, velmi pravděpodobně byste utekli nebo neudělali prostě nic. Crush je leckdy úplně nereálný a možná si v něm libujeme jen kvůli tomu hřejivému pocitu kolem žaludku. Je to taková chvilková fantazijní záležitost, další akce není v plánu.
Myslím, že crushi se stalo to samé, co se přihodilo platonické lásce. Její definice říká, že jde o lásku bez sexuálních prvků. Zkrátka někdy s někým pocítíte totální splynutí duší, ale nehodláte s ním splývat fyzicky. Je to nesmírně krásný a vzácný vztah. Nejsem si jistá, jestli ho jednou za život zažije každý. Rozhodně ho však nezažil každý, kdo to někdy řekl.
Za platonickou lásku ženy označují o několik let starší spolužáky ze střední, po kterých jen vzdychaly na chodbě školy, ale jejich miláčci neměli ani ponětí, proč na ně ta malá holka divně kouká. O platonické lásce mluví často pánové, kteří si někdy rozuměli s přítelkyní svého nejlepšího kamaráda víc než on, ale jsou přece charakteři, takže mu ji nepřebrali. Platonickou láskou se někdy označuje vztah, který zařízli rodiče hned v zárodku kvůli výhodnějším svazkům, nebo vztah, kde někdo měl zálusk, ale druhá strana se jen chtěla kamarádit. Zkrátka je to láska nedobrovolně nenaplněná, ne platonická, protože kdyby to šlo, o sexuální rozměr by tu zájem byl.
Tak si to shrňme: pokud je v tom zájem o sex, není to láska platonická a pravděpodobně to není ani ten crush. To jsou spíš takové hrátky ve vlastní hlavě, které vás často přejdou ve chvíli, kdy by mohlo k něčemu dojít. Ovšem vyloučené to není, to ať si každý sáhne do svědomí.